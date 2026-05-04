Perles pone en evidencia la exclusividad de la relación entre Jéssica y Ábalos: “Mientras que está con ella, se reparte en los audios de Koldo mujeres”

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La jornada del lunes 4 de mayo en el Tribunal Supremo ha estado marcada por la declaración de José Luis Ábalos, quien ha abordado su relación sentimental con Jéssica y ha ofrecido una versión que ha sido cuestionada por su exmujer, Carolina Perles, en 'El Programa de Ana Rosa'.

El exministro ha reconocido que mantuvo "una relación sentimental y extramarital" con Jéssica Rodríguez que, según su testimonio, fue seria: "Llegó un momento que no me importaba ni que me vieran". Incluso ha asegurado que intentó que Perles fuera consciente de ello: "hice todo lo posible para que mi exmujer tuviera constancia".

Ábalos ha situado esa relación entre octubre de 2018 y finales de 2019, explicando además que descubrió el término ghosting a raíz de la ruptura. En su relato, también mencionó el piso de La Castellana como un paso hacia ese futuro en común: "iba en esa dirección, lo pretendía para eso". Sin embargo, Carolina Perles ha desmentido dicha versión. Según ha explicado, ella se enteró de la relación "a través de la empleada", ironizando sobre las palabras de Ábalos: "Si hacer todo lo posible para que yo me entere es tener comprada a una empleada…".

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"Se está victimizando y disfrazando su relato", asegura Perles

La exmujer del exministro asegura que su exmarido "está disfrazando su relato porque intuye que Jéssica tiene un pacto con la fiscalía y no querrá que esta señora se moleste". Perles también ha cuestionado la supuesta exclusividad de la relación, señalando contradicciones: "mientras que está con Jéssica oímos que se reparte en los audios de Koldo mujeres en ese mismo periodo".

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Incluso fue más allá afirmando la existencia de relaciones simultáneas: "la UCO dice que hay un momento en que él tiene una relación paralela tanto con Jéssica como con Andrea, a pesar de estar conmigo casado". Incluso ha llegado a sospechar de un posible problema personal: "Este señor debe tener algún problema en ese aspecto… o es muy enamoradizo". En relación al romance con la "dentista colegiada", también es relevante el piso mencionado por Ábalos. Perles pone en duda su viabilidad económica: "¿Cómo pensaba pagar ese piso? Creo recordar que vale 2.700 al mes… me parece todo tan surrealista".

Respecto al papel de Koldo, la exmujer del exministro reconoce que tenía una fuerte influencia, aunque matizó: "Yo siempre he intuido que Koldo hacía cosas que José conociera, otras que no", pero también critica la versión de Ábalos y el contrato fantasma de la dentista: "que desconociera que Jéssica trabajaba ahí lo pongo muy en duda"”.

Además, Perles ha compartido amenazas ejercidas por el entorno del exasesor: "Me dijo que cuando querían fastidiar a alguien le amargaban la vida hasta que quisieran desaparecer, un accidente lo tiene cualquiera". Describe a Koldo como una persona con doble comportamiento: "Cuando estaba José tenía un comportamiento y cuando no estaba tenía otro distinto".

En conclusión, para Carolina Perles, la declaración de Ábalos es "muy bochornosa".