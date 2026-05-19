El auto que imputa a Zapatero, al detalle

La imputación de ZP por delitos de cobro de comisiones y tráfico de influencias supone un paso grave e inédito en la política española

Imputación a Zapatero, en directo: El PSOE mantiene su respaldo al expresidente tras conocer el auto de imputación

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José Luis Rodríguez Zapatero no es un ex presidente al uso. No es un jarrón chino. Para buena parte de los socialistas y para la izquierda en general, es una referencia moral y una figura con gran influencia en la política exterior española. Bien conectado con las autoridades venezolanas. Bien conectado con el régimen chino y promotor, como presidente, de políticas sociales que el PSOE tiene actualmente como bandera.

Por eso su imputación hoy, relacionada con delitos de cobro de comisiones y tráfico de influencias suponen un paso grave e inédito en la política española. Es el primer presidente que se enfrenta a ese escenario. La policía ha registrado su oficina, la de sus hijas y otras empresas en una mañana de conmoción. Desde el gobierno, incredulidad, incluso un intento de desacreditar a los jueces, y de manipular el origen de la investigación vinculándolo falsamente al sindicato Manos Limpias. Sánchez ha pedido a los suyos que defiendan la reputación de Zapatero.

Esas comisiones están relacionadas, según el juez, con el rescate de la aerolínea Plus Ultra entre otros asuntos. Y menciona un posible papel en el tráfico de petróleo y oro de Venezuela. El juez ha preparado un auto de 85 páginas. Con muchos detalles. Y donde señala al ex presidente como vértice de la trama. Como director de una estructura organizada para ejercer la influencia ilícita ante autoridades de España y Venezuela. Zapatero, cree el juez, sería el líder de esa trama que, supuestamente, se beneficiaba de comisiones, por el rescate de la aerolínea y por desbloquear permisos de vuelo en Venezuela. También le relacionan con la creación de sociedades en Dubái para cobrar esas comisiones sin dejar rastro.

Hoy Zapatero lo ha negado todo. Dice que no tiene nada que ver con lo que señala el juez que entre otras cosas menciona: el uso de sociedades instrumentales, documentación falsa, canales financieros opacos. Relata intervenciones directas del ex presidente en operaciones relacionadas con residuos derivados del petróleo, con el comercio de oro, y con compraventa de acciones y divisas. Y sitúa el centro neurálgico de la trama en el despacho de Zapatero, en la calle Ferraz de Madrid, muy cerca de la sede del PSOE.

Según el magistrado Jose Luis Rodriguez Zapatero es el líder de una trama que canaliza los beneficios obtenidos tanto en España como en paraisos fiscales.Todo se llevaba a cabo, apunta el auto desde su oficina en la calle Ferraz de Madrid. Un lugar, así lo deja claro el auto, convertido en el centro de coordinación de toda la red, donde se imparten instrucciones y se articula la operativa financiera.

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El juez cuenta cómo reponsables de Plus Ultra perseguían el rescate: primero a través de Ábalos, donde llegan a desembolsar varias partidas, una de 20.000 a un destinatario sin identificar, otra de 3.000 a una tal alejandra y otros 2.000 a Jessica Rodriguez, entonces pareja del exministro.

En Plus Ultra tienen prisa por conseguir el dinero, y tratan de atajar por otra vía: recurriendo al expresidente Zapatero. Así lo deducen los investigadores en los mensajes interceptados, algunos con ayuda de la agencia de investigación del Departamento de Interior de Estados Unidos...que ya tenía en el radar a alguno de los implicados. El auto también refleja cómo los miembros de la presunta trama se refieren al expresidente y cómo creen que el rescate estaba asegurado:

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"Sí, bro, nuestro pana Zapatero detrás".../...Tú, crees qúe podamos pedir ayuda a Zapatero...tema lobby político Plus Ultra..../....Como dice un amigo, vamos a follar aunque tengamos que pagar un poquitin...

El auto refleja también mensajes de Julio Martínez a Zapatero; Presidente, le reporto las novedades...nos mantenemos atentos a sus indicaciones....

Después dice el juez, Martínez borraba esas comunicaciones.