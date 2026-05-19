El juez cree que tanto Zapatero como su entorno eran "los beneficiarios finales de la operativa"

Imputación a Zapatero, en directo: El juez del caso Plus Ultra cifra en 1,9 millones los beneficios del expresidente y su entorno

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El juez sitúa en el centro neurálgico de la trama en el despacho de Zapatero, en la calle Ferraz de Madrid, muy cerca de la sede del PSOE. Del análisis financiero realizado, el juez señala en el auto con en el que ha imputado al expresidente Zapatero por los delitos de pertenencia a organización criminal, tráfico de influencias y falsedad documental que tanto él como su entorno eran "los beneficiarios finales de la operativa", ya que detecta "transferencias relevantes a cuentas de sus hijas, adquisiciones patrimoniales y cancelaciones anticipadas de préstamos, refirmando la utilización personal de los fondos obtenidos".

"La sociedad Análisis Relevante percibe fondos de Plus Ultra, Sofgestor, Grupo Aldesa e Inteligencia Prospectiva por más de 941.000 euros, remitiendo posteriormente cantidades significativas a Zapatero (490.780) y a la sociedad What The Fav (239.755)", de sus hijas.

A ello añade que "Inteligencia Prospectiva canaliza casi 1,2 millones de euros hacia Análisis Relevante, What The Fav y Gate Center, y estas entidades redistribuyen fondos hacia Zapatero y su entorno familiar".

Para el instructor, las evidencias analizadas --conversaciones intervenidas, correos electrónicos, reuniones institucionales, contratos, pagos y flujos financieros-- permiten sostener que Zapatero ejercía un "liderazgo efectivo".

Lo haría, indica, "sobre una estructura diseñada para ejercer influencias ilícitas, obtener decisiones administrativas favorables y encubrir las contraprestaciones económicas mediante contratos ficticios, siendo el mismo el principal beneficiario final y supervisor último de la operativa".

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Calama apunta que la operativa de la red presenta rasgos comunes: creación de documentación ficticia (contratos, facturas, informes), canalización de fondos a través de sociedades sin actividad real, ocultación deliberada de la documentación contable y fiscal o el uso de administradores testaferros.

Además, incide en la "intervención directa" de Zapatero en "operaciones internacionales de alto valor económico, como las relativas al petcoke, oro, compraventa de acciones o divisas".

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Los miembros de la presunta trama que habría utilizado de forma irregular el rescate de la aerolínea Plus Ultra, causa en la que ha sido imputado el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, se referían al exdirigente socialista como su "pana".

El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama recoge en el auto donde desgrana la investigación por presunto tráfico de influencias en torno a las ayudas públicas a Plus Ultra un pago de 2.000 euros en efectivo de un investigado a Jéssica Rodríguez, expareja del exministro José Luis Ábalos.

El nombre de la expareja del también exdirigente socialista aparece en la resolución en la que el juez ha acordado investigar al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, al situarle como el "núcleo decisor y estratégico" de una presunta red de tráfico de influencias para canalizar las ayudas públicas a la citada aerolínea.

Contactos con Ábalos y Zapatero

Calama comienza su auto con las gestiones llevadas a cabo desde 2020 por investigados para que Plus Ultra consiguiese una ayuda pública y la voluntad de establecer para ello contactos "a nivel político", entre otros con Ábalos y Zapatero.

Entre las conversaciones que aporta, el juez incluye una entre dos investigados, el empresario Felipe Baca y un abogado, Palomero, de 31 de diciembre de 2020, en el que el primero le encarga "la "realización de dos pagos" a dos mujeres, una de ellas Jéssica Rodríguez, por 2.000 euros.

Tras una reunión con varios directivos de la aerolínea, Palomero escribió a Reyes y le dijo que iba "a reunirse con su contacto, al que denomina el amigo", en referencia al exasesor de Ábalos, Koldo García, "para exponerle detalladamente la situación", indica.

Así, pasaron unos meses realizando las gestiones para obtener el rescate y Calama señala que el día de Nochevieja de diciembre de 2020, el empresario imputado en la causa Felipe Baca encargó a Palomero "la realización de dos pagos": uno por un importe de 3.000 euros a "Alejandra", a un teléfono con prefijo venezolano, y otro por un importe de 2.000 euros a "Jessica", con un número de teléfono español, y puntualiza que su titular es "Jessica Rodríguez", expareja de Ábalos.

Le remitió para ello la captura de pantalla de un contacto telefónico donde consta el nombre de "Jess" con un número español, en referencia a Jéssica Rodríguez, "conocida públicamente por su vinculación con José Luis Ábalos", añade el juez. El magistrado apunta además que esta entrega "se dilató en el tiempo debido al temporal Filomena", siendo realizada en enero, si bien no explica en concepto de qué.

Una agencia de EE. UU. ayudó en la investigación

Otro de los aspectos que ha revelado el auto del juez es el apoyo internacional con el que contó la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía en el marco de las pesquisas. Contó, concretamente, con la ayuda de la Homeland Security Investigations (HSI), una agencia de investigación de los Estados Unidos que puso a disposición de la UDEF la extracción del contenido de un teléfono móvil de Rodolfo Reyes, uno de los investigados e identificado en el auto como accionista de facto de Plus Ultra. El juez incluye muchas conversaciones de Rodolfo Reyes para intentar conseguir influencia política para acceder a las ayudas públicas a la aerolínea y fue el que sugirió pedir "ayuda a Zapatero" -a quien se refirió en una ocasión como "pana"- para el tema "'lobby' político".

Así consta en el auto en el que el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama cita como investigado a Zapatero para el próximo 2 de junio y recoge conversaciones intervenidas a participantes en la presunta organización.

El juez instructor expone que la red logró concertar una reunión en el Ministerio de Transportes --entonces encabezado por Ábalos-- en julio de 2020, "a la que asisten altos cargos del Ministerio y directivos de Plus Ultra". Y añade que, tras esa reunión, los investigados relataron que fueron recibidos por "altas recomendaciones" y que el papel del Ministerio sería "hablar bien de las compañías". Rodolfo Reyes, exdirectivo de la aerolínea, escribió: "Nuestro pana Zapatero detrás".

"Como dice un amigo, vamos a follar aunque tengamos que pagar un poquitín".

En otro de los mensajes, Reyes manifestó a Julio Martínez Sola, presidente de Plus Ultra, "posibles vías para obtener influencia", indica el juez, a lo que Martínez Sola respondió: "Como dice un amigo, vamos a follar aunque tengamos que pagar un poquitín".

En septiembre de 2020, el CEO de Plus Ultra Roberto Roselli, mandó un audio a Reyes "en el que indica que el procedimiento" del rescate "se encuentra parado por la escasez de personal de la SEPI", y le transmitió su intención de llamar a Julio Martínez Martínez, amigo de Zapatero también investigado en la causa y al que califican como "el contacto".

Martínez Sola le dijo a Rodolfo Reyes que al día siguiente se vería con Martínez Martínez y que "lo va a presionar para que él o Zapatero hablen con la SEPI y se comprometan a que la ayuda se va a conceder con seguridad". Reyes respondió que "necesitan ese empujón", según el auto.

Julio Martínez eliminó de manera sistemática los mensajes con Zapatero

Calama subraya que Julio Martínez eliminó "de manera sistemática" algunos de los mensajes que escribió a Zapatero. Estas comunicaciones constan porque Martínez las habría reenviado a otras personas, como empresarios venezolanos.

"Presidente, le reporto las novedades", "presidente, nos mantenemos atentos a sus indicaciones sobre este asunto" o "estamos totalmente de acuerdo, presidente", son algunos de los mensajes que el amigo del expresidente habría enviado, explica el magistrado, que también incorpora una comunicación que un empresario venezolano atribuye a Zapatero: "Me alegro de esa relación con Delcy".

El contenido del mensaje, "independientemente de las referencias de 'Presidente', trasciende de lo meramente empresarial, ya que refleja la reseña de acuerdos, decisiones y compromisos de responsabilidad", agrega el juez.