La Fundación Abogados Cristianos ha vuelto a pedir que se sancione a la doctora responsable de la eutanasia de Noelia Castillo

La madre de Noelia Castillo pide ayuda desesperada sobre la eutanasia: "Esta ley tiene que desaparecer"

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Casi dos meses después de que se produjese la polémica eutanasia de Noelia Castillo, el caso sigue acaparando titulares en la prensa nacional. El último movimiento que se ha producido entorno a la eutanasia de la joven de 25 años ha sido la petición de la Fundación Española Abogados Cristianos.

Según ha informado 'El Periódico', desde Abogados Cristianos se ha reclamado la apertura de expedientes disciplinarios y sancionadores y "la suspensión cautelar de la doctora implicada en el caso a la que acusa de 'graves conflictos de intereses'".

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Piden suspender de forma cautelar a la médico que autorizó la eutanasia

Al parecer, desde Abogados Cristianos se intenta pretende que la doctora encargada del caso de Noelia Castillo no vuelva a intervenir en futuros procedimientos de eutanasia. Desde el medio de comunicación anteriormente citado se explica que la fundación quiere que esta médico, que fue una de las profesionales que dio el visto bueno en esta eutanasia, no pueda volver a participar en procesos similares.

Abogados Cristianos "considera que esta profesional sanitaria incurrió en múltiples incompatibilidades prohibidas por la Ley de Eutanasia y por los protocolos nacionales de trasplantes", subrayan desde 'El Periódico'.

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Además, la fundación que se autodefine como una "defensora de la vida, la familia y los derechos fundamentales" apunta a que esta profesional sanitaria participó primero como miembro del Comité de Ética Asistencial que evaluó el caso de Noelia.

A su juicio, la participación en este comité "antes de que se iniciara formalmente el procedimiento de eutanasia" no es compatible con las funciones que desarrolló como médico responsable dentro del mismo proceso.

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¿Cómo es el proceso de eutanasia en España?

Hay que recordar que, pese a esta reclamación de Abogados Cristianos, el proceso de eutanasia que se sigue en España es un camino largo de médicos y tribunales sobre una decisión muy meditada. El primer paso siempre lo da el paciente y es cuando se lo comunica a su médico de cabecera o especialista, que hace una primera valoración y da un plazo de 15 días al paciente para que se ratifique en su decisión.

Durante todo este proceso se analiza la salud mental para garantizar que es plenamente consciente y responsable de lo que conlleva el proceso. El segundo paso es el llamado médico consultor, que mantiene una entrevista presencial y confirma que se cumplen los requisitos. Y en la tercera fase, una comisión independiente da o no el visto bueno final. Como indican los profesionales, es un proceso muy largo, empieza cuando la persona decide que quiere pedir la eutanasia, que quiere pedir ayuda para morir.

Cuando la persona que está atravesando la enfermedad decide llevar a cabo una eutanasia se produce una conversación con un primer médico en el que la paciente pueda entender que tiene otras posibilidades, sin presionar ni manipular. Tras esto, se producen 15 días de reflexión y se le proporciona ayuda al profesional que tiene que hacer la eutanasia.

Una vez pasado el tiempo de reflexión, la persona puede decir seguir adelante o echarse atrás. En el caso de seguir adelante, al cabo de 24 horas se firma el consentimiento informado, para ratificar la ayuda para morir. 426 personas recibieron en España la eutanasia el pasado año, pero en el caso de Noelia, además ha tenido que afrontar un proceso judicial por la oposición de su familia.

Comisión parlamentaria para "esclarecer" el caso de la eutanasia de Noelia Castillo

La reclamación de Abogados Cristianos coincide con la de la Fundación NEOS, impulsada por el exministro Jaime Mayor Oreja, que anunció a principio de mayo que promoverá iniciativas ante los grupos parlamentarios del Congreso y del Senado "para solicitar la apertura de una comisión o mecanismo institucional de esclarecimiento que permita analizar responsabilidades y eventuales fallos del sistema".

Así lo indica en un manifiesto que fue presentado en el marco de un acto organizado por NEOS y la Asamblea de Asociaciones por la Vida, la Libertad y la Dignidad bajo el lema 'Ayuda a vivir, no a morir. El caso Noelia y la cultura de la muerte', que tuvo lugar en el auditorio de la Mutua Madrileña, en Madrid.

Entre otras acciones concretas que anuncian en el manifiesto, señalan que "un conjunto amplio de asociaciones dirigirá una solicitud formal al Defensor del Pueblo acompañada de un informe sintético sobre el caso de Noelia Castillo", exponiendo hechos previos como su paso por el sistema de acogida de menores tutelados en Cataluña.

Reforzar de forma "urgente" las "alternativas reales" a la eutanasia

Según precisan, es "una grave anomalía institucional y humana" que "una mujer de 25 años, en situación de especial vulnerabilidad, haya terminado en eutanasia".

Además, piden reforzar de forma "urgente" las "alternativas reales" a la eutanasia, y garantizar un "acceso universal a cuidados paliativos integrales, atención especializada en salud mental, apoyo a familias y cuidadores, recursos para personas con discapacidad y dependencia y redes efectivas de acompañamiento social y espiritual".

"El gran desafío de nuestro tiempo no puede ser perfeccionar mecanismos para la muerte, sino construir una cultura en la que nadie llegue a pensar que morir es su mejor opción. Defender la vida no es una causa sectorial, ideológica o partidista. Es una causa profundamente humana y cívica. Nosotros elegimos afirmar la vida", subrayan.