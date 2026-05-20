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El secretario reconoce la dureza el auto judicial, al mismo tiempo que reclama evitar las "condenas anticipadas" y los "juicios paralelos" que, según él, "hacen daño a la democracia"

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El secretario general del PSOE de Castilla y León, Carlos Martínez, ha reconocido en 'La mirada crítica' el impacto que ha provocado en el Partido Socialista la imputación del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero. Martínez ha admitido que tanto la militancia como los responsables del partido atraviesan un momento de “incredulidad” ante una situación que calificó de “durísima”.

“Todo aquel que conocemos al presidente Zapatero estamos un poco en estado de shock”, ha asegurado Martínez, quien defiende al ex mandatario apelando a su trayectoria política y personal. “Tiene toda mi confianza en lo que es su honestidad y su integridad”, ha afirmado.

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El socialista ha reclamado prudencia ante el proceso judicial: “Investigar no es condenar. Estar investigado no es estar condenado”, insiste, subrayando la necesidad de respetar tanto a la justicia como la presunción de inocencia. El secretario reconoce la dureza el auto judicial pero reclama evitar "condenas anticipadas" y "juicios paralelos" que, según él, "hacen daño a la democracia". También ha negado haber recibido instrucciones desde la dirección federal para defender públicamente al expresidente.

El momento político del PSOE: derrota electoral tras derrota electoral

Más allá del caso Zapatero, el dirigente socialista también ha tratado el momento político del PSOE tras los malos resultados electorales en varias comunidades autónomas, especialmente en Andalucía. Martínez defiende la necesidad de abrir una reflexión interna “serena y profunda” sobre el desapego de parte del electorado hacia el partido.

“Estamos obligados a hacer una reflexión interna sobre qué rumbo tiene que tomar el Partido Socialista”, afirma. En ese sentido, ha reconocido que el PSOE también sufrió una “derrota electoral” en Castilla y León, aunque con menor impacto que en otros territorios.

Martínez sostiene además que el Partido Popular ha desarrollado una estrategia basada en “satanizar” a determinados líderes socialistas, algo que, según dijo, ocurrió anteriormente con Felipe González y Zapatero y ahora sucede con Pedro Sánchez. “Es una fórmula de éxito que deteriora la democracia y la confianza en las instituciones”, declara.