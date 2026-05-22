El PSOE mantiene el apoyo a Zapatero y el PP promete una ofensiva judicial para sacar a la luz todo

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"Confío plenamente en Zapatero, apoyo total a Zapatero". El PSOE y el Gobierno en general ha cerrado filas alrededor del expresidente y líder socialista, ahora en medio de una vorágine que lo señala: la trama de Plus Ultra y el rescate a un aerolínea con unos pocos aviones y sin actividad económica relevante. Cuál ha sido el papel de Zapatero es lo que investiga el juez de la Audiencia Nacional, mientras los socios de Sánchez exigen explicaciones.

Patxi López ha defendido este viernes a Zapatero: “Ni es un corrupto ni se ha corrompido”, ha dicho, en frases que repiten los militantes socialistas mientras ven aparecer documentos y evidencian que apuntan a su líder.

El portavoz del PSOE en el Congreso ha reiterado su confianza en el expresidente del Gobierno subrayando que “para nosotros es incompatible el Zapatero que conocemos con las acusaciones que aparecen en ese auto”, ha asegurado en referencia al documento que ha hecho público el juez José Luis Calama, que hoy ha pedido a las autoridades de Estados Unidos que faciliten a la Audiencia Nacional información sobre las personas que figuran investigadas en el denominado caso Plus Ultra.

Desde Moncloa mantienen que el Auto no aporta "pruebas documentales" contra Zapatero, a pesar de que el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama, le atribuye delitos de tráfico de influencias y organización criminal.

El ministro de Justicia, Félix Bolaños, ha reiterado su "confianza" en el expresidente y considera que la instrucción está en un "momento inicial, embrionario, de simples indicios" en la causa Plus Ultra, y ha defendido que la justicia trabaje ahora "sin ninguna injerencia".

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Las evidencias y nuevos documentos se acumulan en torno a Zapatero

Mientras tanto, van apareciendo nuevos documentos y los próximos días se pronostican tormentosos para el PSOE y el Gobierno en general, a medida que los agentes de la Unidad central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) empiecen a analizar los documentos requisados en una caja fuerte encontrada en el despacho del expresidente del Gobierno, además de las agendas, libretas y el teléfono de su secretaria María Gertrudis Alcázar.

También se acumulan datos y documentos requisados en los registros a las empresas Softgestor y Whathefav -esta última, propiedad de las hijas de Zapatero, donde los agentes se incautaron material informático y teléfonos móviles.

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A eso se suma la petición del juez José Luis Calama a las autoridades de EEUU para que faciliten información sobre las personas investigadas para aclarar las cuentas de los imputados en el extranjero, una pista que podría aportar elementos claves sobre el dinero de la trama.

El juez Calama sitúa al exlíder del PSOE como el presunto líder de “una estructura estable y jerarquizada de tráfico de influencias” que buscaba como único fin “la obtención de beneficios económicos mediante la intermediación y el ejercicio de influencias ante instancias públicas en favor de terceros”, a través de Plus Ultra que da nombre a la investigación.