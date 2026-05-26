Los investigadores sitúan a Martínez como una pieza clave en las relaciones políticas y empresariales que rodean la causa

El Gobierno defiende que el préstamo concedido a Plus Ultra fue “impecable, transparente y riguroso”

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La investigación del caso Plus Ultra ha puesto también el foco sobre la figura de Julio Martínez, al que los agentes sitúan como una pieza clave en las relaciones políticas y empresariales que rodean la causa. Según la documentación incorporada al sumario, sus agendas personales reflejarían contactos al más alto nivel tanto en España como en Latinoamérica, especialmente en Venezuela y Colombia.

Los investigadores consideran especialmente relevantes varias anotaciones relacionadas con asuntos políticos internacionales que, a su juicio, excederían la actividad habitual de un empresario. Entre ellas aparecen referencias a supuestos contactos vinculados al diálogo entre el Gobierno colombiano y el ELN, así como documentos sobre un denominado “Plan Z” para Venezuela, en el que se planteaban reformas constitucionales, limitaciones de mandato presidencial e incluso medidas de amnistía.

Julio Martínez actuaría de intermediario

En esas mismas notas también figuran referencias a los dos ciudadanos españoles detenidos en Venezuela acusados de espionaje y liberados este año, además de iniciales que los investigadores relacionan con Edmundo González, actualmente exiliado en España. La UDEF sospecha además que algunas anotaciones podrían hacer referencia al yerno del dirigente opositor, encarcelado durante más de un año en el país sudamericano.

Para los agentes, el contenido de esas agendas apuntaría a que Julio Martínez actuaba presuntamente como intermediario de una persona con acceso a “la más alta responsabilidad política”, papel que la investigación vincula directamente con José Luis Rodríguez Zapatero dentro de la causa que instruye la Audiencia Nacional.