Los investigadores tratan ahora de determinar el origen y el destino de las cantidades intervenidas

El Gobierno defiende que el préstamo concedido a Plus Ultra fue “impecable, transparente y riguroso”

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La investigación del caso Plus Ultra ha puesto el foco sobre el importante volumen de dinero en efectivo hallado por la Policía en el domicilio de Julio Martínez, considerado por los agentes una figura clave del entorno de José Luis Rodríguez Zapatero. Según los informes incorporados al sumario, los agentes localizaron más de 286.000 euros ocultos en distintos puntos de la vivienda y repartidos en bolsas, sobres, neceseres e incluso muebles.

El dinero apareció escondido en lugares muy diversos de la casa. Los investigadores describen el hallazgo de fajos de billetes dentro de bolsas de viaje, bolsas de plástico y papel o en armarios y estancias del inmueble. Parte del efectivo se encontraba también guardado en un radiador, en una bolsa de golf y en sobres con inscripciones que, según la Policía, podrían estar escritas en chino y hacer referencia a cantidades concretas de dinero.

Billetes ocultos por la casa

La UDEF destaca además que gran parte de los importes estaban distribuidos en billetes pequeños y medianos, principalmente de 5, 10 y 50 euros. Junto al efectivo, los agentes intervinieron agendas y documentación con anotaciones relacionadas con Venezuela, operaciones políticas internacionales y contactos de alto nivel que ahora forman parte de la investigación abierta en la Audiencia Nacional.

El hallazgo del dinero se suma al resto de diligencias impulsadas por el juez José Luis Calama, que investiga una supuesta trama de tráfico de influencias alrededor del rescate de Plus Ultra durante la pandemia. Dentro de esa causa, los investigadores tratan ahora de determinar el origen y el destino de las cantidades intervenidas y su posible relación con las operaciones bajo sospecha.