Las cuatro fases del rescate a Plus Ultra: de la búsqueda de ayuda al éxito de la trama

Adriana Pérez 26 MAY 2026 - 17:05h.

El sumario de la Operación Tíbet permite establecer cuatro fases en las maniobras de la trama investigada por el rescate de Plus Ultra

El Gobierno defiende que el préstamo concedido a Plus Ultra fue “impecable, transparente y riguroso”

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La Operación Tíbet reconstruye el rescate de Plus Ultra, una aerolínea con problemas financieros en plena parálisis por la pandemia de coronavirus. De lo investigado en el sumario se puede concluir que la trama implicada habría actuado en cuatro fases que quedarían reflejadas a través de sus mensajes, llamadas y movimientos.

Fase 1: la búsqueda de ayuda (marzo de 2020)

La pandemia acaba de estallar y Plus Ultra necesita dinero urgente. Sus directivos, Rodolfo Reyes y Julio Martínez Sola, debaten a quién acudir. En una conversación incorporada al sumario, Reyes apunta dos vías y escribe: “Delcy que llame a Ábalos o a alguien con Zapatero”.

Finalmente, deciden activar la vía del expresidente.

Fase 2: el acuerdo y los roles

En esta etapa, la trama define quién hace qué. Los directivos contactan con Manuel Fajardo, descrito como el hombre de Zapatero en Venezuela. En un mensaje, Julio Martínez Sola afirma: “acaba de hablar con Fajardo. Que me llama Zapatero”.

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Tras ese aviso, se produce una conversación de 11 minutos entre el propietario de Plus Ultra y el expresidente. Después, los investigadores localizan otro mensaje de Reyes que confirma el contacto: “Julio habló con ZP, 11 min. Le explicó todo. Luego, cuando tú puedas, le preguntas”.

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Para los agentes, este intercambio acredita la relación operativa entre las partes.

En paralelo, Análisis Relevante, empresa vinculada a un amigo de Zapatero, firma un contrato de consultoría con Plus Ultra, lo que los investigadores interpretan como la cobertura de la operación. Con ese escenario, la trama avanza hasta septiembre de 2020.

Fase 3: el servicio y la presión

En esta fase, el objetivo es acelerar el rescate. En los chats internos aparece un mensaje de Roberto Roselli, CEO de la aerolínea: “Pues ahora es meterle chola al Zapa”.

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Según el sumario, el expresidente mantiene reuniones con el ministro José Luis Escrivá y con el presidente de la SEPI, Bartolomé Lora. Poco después, la SEPI aprueba el rescate de 53 millones de euros para Plus Ultra.

Fase 4: el éxito

El 2 de marzo de 2021, una semana antes de que el Consejo de Ministros formalice la ayuda, ya hay ostras y champán en la mesa. Un alto cargo de la SEPI habría filtrado el resultado. Los investigadores lo acreditan mediante mensajes entre Julio Martínez Martínez y Roberto Roselli, CEO de Plus Ultra. Así, el primero escribe: “La SEPI no aprueba esos gastos”, a lo que el segundo le responde: “Tranquilo, eso sale del 1 %”.

Según la UDEF, ese 1 % sería la comisión del rescate que habría cobrado Julio Martínez Martínez, señalado como amigo del expresidente.