Villarejo aseveró que le iba a "buscar la ruina" a Mariano Rajoy por el presunto espionaje a Bárcenas

Las grabaciones reproducidas en el juicio de la ‘Operación Kitchen’ revelan amenazas de Villarejo contra Rajoy

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El comisario jubilado José Manuel Villarejo le dijo al comisario Enrique García Castaño que iba a buscarle “la ruina” al expresidente del Gobierno Mariano Rajoy, en relación a una supuesta “operación para quitar los papeles que comprometían al presidente”, en alusión a la conocida como ‘Operación Kitchen’.

Así consta en una conversación entre ambos, escuchada este martes en el juicio por el presunto espionaje orquestado en 2013 desde el Ministerio del Interior del Gobierno de Rajoy para robar información al extesorero Luis Bárcenas y obstaculizar la investigación sobre la supuesta contabilidad opaca del PP.

En esta grabación de 2017, Villarejo exhortó a García Castaño a “enseñar dientes” frente a la cúpula del Partido Popular y le instó a decirle al exsecretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez que iba a “tirar para adelante con el tema del cocinero”.

“Os busco la ruina a todos, al primero al ‘Barbas’”, exclamó Villarejo, sobrenombre con el que, según los investigadores, se refería a Mariano Rajoy.

Audios sobre supuestas grabaciones entre Bárcenas y Rajoy

Ese mismo día, Villarejo habló con el empresario Adrián de la Joya, quien aseguró que tenían “todas las grabaciones entre Bárcenas y el puto Rajoy hablando de toda esa mierda”.

También afirmó que disponían de pruebas de “facturas falsas” para justificar pagos relacionados con la imagen de la exvicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría.

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Según el audio reproducido en el juicio, Villarejo aseguró que al entonces presidente del Gobierno, al que también apodaba “El Asturiano”, le podía buscar “una avería que se caga”.

“Tenemos pruebas que duran en el poder 33 milésimas de segundo, saltan por los aires todos”, afirmó el empresario.

Ordenadores destruidos y grabaciones ocultas

Asimismo, Villarejo aseguró que Francisco Martínez, al que llamaba “Choco”, habló delante de él con Rajoy y que les encargaron destruir unos ordenadores.

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“Los tengo inmortalizados a todos”, sostuvo el comisario.

Villarejo también afirmó que Enrique García Castaño encontró en el estudio de restauración de Rosalía Iglesias, esposa de Bárcenas, “grabaciones del ‘Barbas’ con Bárcenas”.

En otra conversación reproducida en la vista oral, el exjefe de la UDEF José Luis Olivera aseguró que Rajoy sospechaba que podía estar siendo grabado en su despacho y pidió a Villarejo que hiciera un barrido porque “no se fiaba de nadie”.

El chófer de Bárcenas y “el cocinero”

En otro audio, Villarejo explicó cómo captó como confidente a Sergio Ríos, chófer de Bárcenas y apodado “el cocinero” dentro de la trama.

Según relató, consiguió convencerle tras una hora de conversación para que le entregara información sobre “papeles, cajas” y otros materiales, a cambio de “2.000 pavos al mes”.

“A los seis meses le dije: ‘Tronco, te voy a hacer policía’”, relató Villarejo, que justificó esa decisión asegurando que así lo tendría controlado.

“Si es madero ya no nos va a delatar”, afirmó.

Peticiones de cárcel para los acusados

En el juicio están acusados el exministro del Interior Jorge Fernández Díaz; el exsecretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez; el exDAO de la Policía Nacional Eugenio Pino; y el comisario Andrés Gómez Gordo, para quienes la Fiscalía Anticorrupción solicita 15 años de prisión.

También están acusados Villarejo, para quien la Fiscalía pide 19 años de cárcel, y Sergio Ríos, para el que reclama una pena de 12 años y cinco meses.