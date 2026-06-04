'La mirada crítica' ha emitido por primera vez los audios de Leire Díez en el sumario de las cloacas del PSOE

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La apertura del sumario de la cloacas del PSOE sitúa a Cerdán y Leire Díez como líderes de una trama para "proteger los intereses" de Pedro Sánchez además de golpear a la directora de la Guardia Civil por las conversaciones y contactos con la 'fontanera'.

'La mirada crítica' ha emitido por primera vez los audios de Leire Díaz en este sumario, en concreto la conversación que mantiene con el exsecretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez, al que le dice literalmente: "Estoy aquí para limpiar".

Estas nuevas informaciones acorralan todavía más al Gobierno de Pedro Sánchez, cuyas tramas de corrupción hacen que se complique su estabilidad.

Este programa ha consultado con el politólogo Adrián Caballero la situación que atraviesa el partido de Pedro Sánchez y el propio presidente del Gobierno.

Adrián Caballero, politólogo, del PSOE: "El problema es hasta cuándo se puede mantener esa retórica"

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Es un nuevo golpe en la línea de flotación del PSOE porque ahora deberíamos estar hablando de la jugada de Pedro Sánchez presentando presupuestos. Esto está afectando al día a día y al clan de Sánchez para mantenerse en la legislatura", ha arrancado el politólogo.

Sobre el comunicado de Ferraz, ha explicado: "Hay que entender lo que es un argumentario político, que es una línea que tienen que seguir y que no quieren abandonar en la intentan sacar a Pedro Sánchez de la ecuación e intentar hacer ver que son casos aislados. El problema es hasta cuándo se puede mantener esa retórica", ha sentenciado Adrián Caballero en directo.