La inversión asciende a un total de 2.218 millones de euros extra

Según ha precisado Sánchez, esta inversión "casi multiplica por cinco" la financiación estatal desde su llegada al Ejecutivo

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El Gobierno aprobará este martes en Consejo de Ministros un Real Decreto Ley con "la mayor inversión en dependencia de la historia de la democracia" que asciende a un total de 2.218 millones de euros extra, según ha anunciado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

"Hoy el Consejo de Ministros y Ministras, que vamos a celebrar en escasos minutos, va a aprobar un real decreto ley con la mayor inversión en dependencia de nuestra historia democrática. Estamos hablando en concreto de 2.218 millones de euros extra para cuidar más y mejor a quienes más lo necesitan", ha avanzado Sánchez.

Una reforma estructural

Sánchez ha hecho este anuncio durante su intervención en un acto celebrado en el Imserso sobre dependencia y discapacidad, junto al ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, y supone una inversión de 6.200 millones de euros más en 2026 y 2027 respecto a los últimos presupuestos de 2023.

Se trata de una reforma estructural que amplía las cuantías que el Estado transfiere a los gobiernos autonómicos por cada persona que tiene reconocido un grado de dependencia, e implica duplicar las cuantías de las personas que requieren más apoyos.

Según ha precisado, esta inversión "casi multiplica por cinco" la financiación estatal desde su llegada al Ejecutivo y "va a permitir cumplir con uno de los grandes compromisos de esta legislatura": que "la Administración General del Estado financie el 50% del sistema de dependencia elevando su aportación hasta superar los 7.200 millones de euros en el año 2027".

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"Lo primero que debemos hacer es reducir las listas de espera"

"Lo primero que debemos hacer es reducir las listas de espera", ha señalado Sánchez, y garantizar más y mejores cuidados aumentando la intensidad de la atención, reforzar los apoyos que reciben y dignificar las condiciones de quienes cuidan.

Entre 2012 y 2020 la aportación del Estado permaneció estancada en mínimos históricos. Desde entonces se ha triplicado la inversión estatal en dependencia, pasando de unos 1.300 millones de euros a casi 3.800 millones en 2025, ha recordado el jefe del Ejecutivo.

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A partir del 1 de julio, las comunidades recibirán esa mayor dotación económica para continuar reduciendo listas de espera, contratar a más personal, mejorar sus condiciones, ofrecer más servicios y ampliar otros como los cuidados a domicilio, han explicado desde el ministerio de Bustinduy.

Así, las cuantías para el grado III (gran dependencia) suben un 128 %, pasando de 290 euros al mes a 660 euros al mes; para el grado II (dependencia severa) suben un 100 %, pasando de 130 euros al mes a 260 euros al mes, y para el grado I (dependencia moderada) suben un 18 %, pasando de 76 euros al mes a 90 euros al mes.

Esto supone que en 2027 la inversión del Estado en dependencia será el doble que en 2025 y cinco veces más que hace una década, cuando el Ejecutivo que gobernó entre 2011 y 2018 recortó su aportación al sistema en más de 5.400 millones de euros, recuerdan desde el Ministerio de Derechos Sociales.

El plan de expansión facilitará a los gobiernos de las comunidades poner en marcha los cambios estructurales que establecerá la reforma de las leyes de Dependencia y de Discapacidad, que se tramita actualmente en el Congreso de los Diputados, y consolida el mandato del nuevo artículo 49 de la Constitución para garantizar derechos e inclusión a las personas con discapacidad.