Candela Hornero Madrid, 06 JUN 2026 - 13:57h.

Se trata de la primera vez que las dos hermanas han participado en una visita papal ya como adultas y con un papel muy destacado

Los errores de protocolo de los reyes y sus hijas con el papa León XIV en el Palacio Real: del lío de colocación a Leonor corrigiendo a Letizia

Compartir







La princesa Leonor y la infanta Sofía están desempeñando un papel destacado durante la visita del papa León XIV a España, que ha comenzado este sábado y se prolongará durante una semana con actos en Madrid, Barcelona y Canarias.

Ambas acompañarán al rey Felipe VI y a la reina Letizia en varios de los eventos programados, entre ellos la emocionante ceremonia de bienvenida que se ha celebrado este 6 de junio en el Palacio Real de Madrid.

Se trata de la primera vez que las dos hermanas participan en una visita papal siendo adultas. La puntualización resulta relevante, ya que, cuando todavía eran niñas, estuvieron presentes durante la última visita de un pontífice a España, la de Benedicto XVI en 2011.

Entre aquella imagen de hace 15 años —el mismo tiempo que llevaba España sin recibir la visita de un papa— y la que ha dejado este sábado el inicio del viaje de León XIV existen evidentes similitudes, pero también importantes diferencias.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Pero no solo ha cambiado el papel institucional de la princesa y su hermana, sino también el de sus padres. Para Felipe VI y Letizia es igualmente una situación inédita: es la primera vez que reciben a un pontífice en España como reyes.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

La bendición de Benedicto XVI a la princesa Leonor

La primera vez que la princesa Leonor estuvo junto a un papa fue en 2006. Apenas tenía unos meses de vida cuando sus padres, entonces príncipes de Asturias, viajaron a Valencia, donde Benedicto XVI participaba en el V Encuentro Mundial de las Familias, para que bendijera a la pequeña. En aquel encuentro también estuvieron presentes sus primos: Froilán y Victoria Federica, hijos de la infanta Elena; y Juan, Pablo, Miguel e Irene Urdangarin, hijos de la infanta Cristina.

Benedicto XVI regresó a España en 2010, cuando Leonor tenía cinco años y Sofía tres. Sin embargo, en aquella ocasión las infantas por entonces no participaron en la visita que Felipe y Letizia realizaron al pontífice en Galicia.

Leonor, Sofía y Benedicto XVI

La primera vez que ambas coincidieron con el papa fue un año después, en 2011, durante la XXVI Jornada Mundial de la Juventud, la tercera y última visita de Benedicto XVI a España. El encuentro tuvo lugar en el Palacio de la Zarzuela y reunió a buena parte de la familia real: los reyes Juan Carlos I y Sofía, los entonces príncipes de Asturias y la infanta Elena junto a sus hijos, Victoria Federica y Froilán. En aquella ocasión no asistieron los hijos de la infanta Cristina.

Entre los regalos que recibió Benedicto XVI destacó uno especialmente entrañable: varios dibujos realizados por la actual heredera al trono y la benjamina de la familia real.

Las entonces infantas acudieron vestidas de forma similar, con vestidos estampados, manoletinas a juego y el pelo suelto adornado con una pequeña trenza lateral.

Leonor y Sofía con León XIV, 15 años después

Quince años después, la escena es muy distinta. Leonor, de 20 años, continúa su formación militar en la Academia General del Aire y del Espacio, mientras que Sofía, de 19, cursa estudios de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales en el Forward College. Su protagonismo institucional también ha crecido y ambas se han convertido en dos de las figuras más visibles de la visita de León XIV a España.

En esta ocasión, su esperado encuentro, en el que han vestido de colores oscuros mientras que su madre ha hecho el uso de su 'privilegio blanc', ha dejado imágenes para la historia y algunos detalles que no han pasado desapercibidos para los que se encontraban en la bienvenida en el Palacio Real y es que se han reflejado algunos problemas de protocolo. Cuando el papa y los reyes han llegado a la tribuna, donde se encontraban Leonor y Sofía, durante un pequeño intervalo de tiempo no ha quedado muy claro cuál era el siguiente paso o su orden de colocación exacta. Además, otro de los momentos que han llamado la atención ha sido cuando Letizia le ha indicado a León XIV que debía saludar a las autoridades, sin embargo, ha sido su hija Leonor quien se ha visto obligada a indicarle a su madre primero debían hacerse la foto.

El domingo 7 de junio, los reyes volverán a estar acompañados por sus hijas en uno de los actos centrales de la visita: la Santa Misa que se celebrará en la Plaza de Cibeles a las 10:00 horas. Para ella, se ha montado un enorme dispositivo en el que unas 20.000 personas repartirán 460.000 hostias consagradas.