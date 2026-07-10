El urbanista y exteniente de alcalde de Barcelona fue una figura clave en la transformación de la ciudad junto a Pasqual Maragall

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El geógrafo, urbanista y político Jordi Borja ha fallecido a los 85 años. Considerado uno de los grandes referentes del urbanismo de Barcelona, fue una figura clave en la transformación de la ciudad durante los años de Pasqual Maragall como alcalde, impulsando, entre otras iniciativas, la organización de la capital catalana en distritos.

Su muerte ha suscitado numerosas reacciones institucionales. El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha destacado su legado en un mensaje publicado en redes sociales: "El urbanismo barcelonés, el pensamiento crítico y el compromiso cívico y político deben mucho a Jordi Borja. Su legado seguirá siendo una referencia para seguir haciendo un país más habitable y justo".

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Del exilio en Francia a la política catalana

Nacido en Barcelona en 1941, Jordi Borja se exilió a Francia durante el franquismo, donde estudió Sociología, Geografía Humana y Urbanismo en la Universidad de La Sorbona de París. Posteriormente obtuvo el doctorado en Geografía Urbana por la Universidad de Barcelona (UB).

Militó en el PSUC desde principios de los años sesenta y fue diputado del Parlament de Cataluña entre 1980 y 1984. Más tarde ejerció como teniente de alcalde de Barcelona entre 1983 y 1995, primero en representación del PSUC y después como independiente en las listas del PSC.

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Entre 1987 y 1991 también desempeñó el cargo de vicepresidente ejecutivo del Área Metropolitana de Barcelona. Borja fue uno de los principales artífices de la descentralización administrativa de Barcelona, promoviendo la organización de la ciudad en distritos y participando como ponente en la elaboración de la Carta Municipal de Barcelona.

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A lo largo de su trayectoria profesional mantuvo una intensa actividad internacional, colaborando con el Gobierno francés y asesorando proyectos urbanísticos y planes estratégicos en distintas ciudades de América Latina, entre ellas Río de Janeiro, Bogotá y Medellín.

Ya en el siglo XXI participó en la fundación de Barcelona en Comú y Catalunya en Comú. En las elecciones municipales de 2023 cerró la candidatura encabezada por la entonces alcaldesa Ada Colau.

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Una extensa carrera académica y literaria

Jordi Borja desarrolló una dilatada carrera docente en universidades como la Universidad de Barcelona (UB), la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) y la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), donde era profesor emérito. También impartió clases en universidades de París, Roma, Nueva York, México y Buenos Aires.

La Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), donde fue profesor entre 1972 y 1984, ha lamentado su fallecimiento recordándolo como "urbanista, activista y referente para la consecución de unas ciudades dignas y socialmente justas".

Además de su labor académica, presidió el Observatorio DESC (Derechos Económicos, Sociales y Culturales) entre 2011 y 2016 y publicó una treintena de libros, entre ellos Descentralización y participación ciudadana (1987), La ciudad conquistada (2003), Urbanisme de Barcelona: llums i ombres (2010) y Ciudades resilientes, ciudades posibles (2017). El pasado noviembre, el Ayuntamiento de Barcelona distinguió a Jordi Borja con la Medalla de Oro al Mérito Cívico, un reconocimiento a su trayectoria en el ámbito del urbanismo y su contribución al desarrollo de la ciudad.

La distinción le fue entregada en un acto presidido por el alcalde Jaume Collboni, apenas unos meses antes de su fallecimiento.