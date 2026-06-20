El sindicato mayoritario de la policía Nacional, Jupol, ha reclamado este sábado una rectificación al juez Peinado

El Gobierno reacciona a la decisión de Peinado contra Begoña Gómez: "Carece de todo sentido jurídico"

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El juez Juan Carlos Peinado argumenta que los agentes de los cuerpos y fuerzas de seguridad que forman parte de la escolta de Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, podrían colaborar "en la acción o acciones que se lleven a cabo, para facilitar" una "fuga" de la acusada.

Peinado ha enviado este sábado a juicio a Begoña Gómez por cuatro delitos, le ha retirado el pasaporte y le ha impuesto la comparecencia quincenal en el juzgado como parte de las medidas cautelares, en un auto que llega tras la audiencia preliminar celebrada el pasado lunes.

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"Pueden ser precisamente quienes colaboren en la acción o acciones que se lleven a cabo para facilitar la fuga", según Peinado

En el final del auto en el que decreta la apertura de juicio, Peinado recuerda que la defensa de Begoña Gómez sostenía que al ser esposa del presidente del Gobierno hace que "en todo momento se encuentre acompañada, y custodiada, por agentes o miembros de los cuerpos de seguridad Del Estado".

Sin embargo, el juez apunta: "Pero lo que no cabe duda es que esos agentes en un momento determinado pueden, bien por iniciativa propia o siguiendo órdenes de sus superiores jerárquicos, ser precisamente quienes colaboren en la acción o acciones que se lleven a cabo, para facilitar esa fuga, que haga imposible, que la acusada se encuentre a disposición de la justicia".

Peinado añade, además, que es "especialmente trascendente" que "la condición de actual presidente del Gobierno, de su esposo, es algo efímero, y por tanto transitorio, y esa protección, o acompañamiento de los agentes de los cuerpos de Seguridad del Estado desaparecería, lo que facilitaría, aún más, esa hipotética fuga".

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Jupol reclama una rectificación del juez Peinado

El sindicato mayoritario de la policía Nacional, Jupol, ha reclamado este sábado una "rectificación" al juez Peinado, por argumentar que los agentes de los cuerpos y fuerzas de seguridad que forman la escolta de la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, podrían "facilitar" su eventual "fuga".

"Resulta una auténtica barbaridad sugerir que miembros de la Policía Nacional, y en particular los agentes adscritos a la seguridad de la Presidencia del Gobierno, pudieran colaborar en una hipotética fuga o en cualquier actuación encaminada a sustraer a una persona de la acción de la Justicia, lo diga quien lo diga", señala el sindicato en un comunicado.

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"Poner en duda su actuación carece de fundamento", dice el sindicato

Jupol ha replicado que "poner en duda su actuación carece de fundamento y supone un injustificado descrédito de servidores públicos ejemplares". "Los profesionales que integran la escolta de Presidencia desempeñan exclusivamente las funciones que les atribuye la ley: garantizar la protección y seguridad de las autoridades a las que están asignados, actuando en todo momento con absoluta profesionalidad, neutralidad y en estricto cumplimiento de la legislación vigente y de las resoluciones judiciales", subraya.

Por todo ello, el sindicato policial considera "imprescindible una rectificación de unas manifestaciones que, además de carecer de base alguna, proyectan una sospecha injusta sobre servidores públicos cuya trayectoria está presidida por el respeto a la ley y a las instituciones".

"La confianza en el Estado de derecho exige preservar el buen nombre y la profesionalidad de quienes cumplen diariamente con su deber al servicio de todos los ciudadanos", concluye el sindicato.