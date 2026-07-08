González Amador pide acelerar la investigación y carga contra el PSOE por su papel en la causa

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La pareja de Isabel Díaz Ayuso respalda la petición de la Fiscalía para agilizar la instrucción y reclama que el procedimiento concluya "a la mayor velocidad posible".

Alberto González Amador ha respaldado, a través de un escrito presentado por su defensa, la petición de la Fiscalía para acelerar la instrucción de la pieza separada en la que se investigan sus relaciones mercantiles. Además, ha solicitado que el procedimiento concluya "a la mayor velocidad posible" y ha acusado al PSOE, personado como acusación popular, de utilizar la causa con fines de "comunicación política".

El escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, ha sido presentado ante la Sección de Instrucción número 19 del Tribunal de Instancia de Madrid.

Respaldo a la petición de la Fiscalía

La representación procesal de González Amador comunica al juzgado que no se opone al recurso formulado por el Ministerio Fiscal, que busca concentrar y agilizar las diligencias de investigación que aún permanecen pendientes.

En concreto, la Fiscalía solicita que se practiquen con rapidez los requerimientos de información dirigidos a la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) y a la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT).

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El objetivo es que la información llegue cuanto antes a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, permitiendo avanzar en la investigación y adoptar la resolución que ponga fin a la fase de instrucción.

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En su escrito, la defensa sostiene que, desde el inicio de esta pieza separada, ha aportado "toda la información y documentación" de la que disponía para facilitar el trabajo del juzgado. Asimismo, asegura que su intención ha sido favorecer que el órgano judicial pueda adoptar la decisión prevista en el artículo 779 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal "con la mayor velocidad procesal posible".

Acusaciones contra el PSOE

Más allá de respaldar la iniciativa de la Fiscalía, la defensa aprovecha el escrito para cargar contra el PSOE, que ejerce la acusación popular en el procedimiento.

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Según sostiene, la existencia de esta pieza separada está siendo utilizada como una "herramienta de su comunicación política", denunciando una actuación "sincronizada" entre las incidencias judiciales y la estrategia política de los socialistas.

A su juicio, esta situación provoca una "continua lesión" de los derechos fundamentales de los investigados y supone un uso extraprocesal del procedimiento judicial. Por todo ello, la representación de González Amador insiste en que comparte el objetivo de la Fiscalía de imprimir la máxima celeridad al procedimiento y solicita al tribunal que acuerde la práctica de los requerimientos dirigidos a la TGSS y a la AEAT.

La defensa reitera expresamente que no formula oposición a la iniciativa del Ministerio Público y reclama que la investigación pueda concluir "a la mayor velocidad posible".