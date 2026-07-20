Pedro Sánchez, miembros del Gobierno y representantes del sector de la vivienda han lamentado el fallecimiento del secretario de Estado de Vivienda

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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha lamentado este lunes el fallecimiento del secretario de Estado de Vivienda, David Lucas, de quien ha destacado en una publicación en la red social X "su infatigable defensa de lo público y su compromiso con el Estado del bienestar".

El también exalcalde de Móstoles entre 2015 y 2018 y exsecretario de Estado de Transportes ha fallecido a los 58 años, tres semanas después de anunciar que suspendía temporalmente su agenda y su actividad pública para someterse a un tratamiento oncológico.

Pedro Sánchez ha asegurado que David Lucas "representa al máximo los valores de quien pone su vida al servicio de la ciudadanía" y ha recordado el compromiso que demostró tanto como compañero en el PSOE como en las distintas responsabilidades que desempeñó en el Gobierno.

"Su legado deja huella en todos nosotros, por su infatigable defensa de lo público y su compromiso con el Estado del bienestar. Todo mi cariño para su familia, amigos y compañeros. Le echaremos mucho de menos", ha señalado el jefe del Ejecutivo.

El Ministerio de Vivienda lamenta la pérdida de un "excelente compañero"

La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, ha expresado su pesar por la pérdida de "un servidor público y un amigo", con quien ha compartido los últimos tres años en el Ministerio.

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Por su parte, el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana ha destacado que David Lucas dedicó su vida "al servicio público y al bien común" y ha asegurado que su trabajo deja "los cimientos del derecho a la vivienda como quinto pilar del Estado del bienestar". El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha definido a Lucas como "un gran servidor público, dedicado en lo municipal y en lo estatal" y ha agradecido la ayuda que le prestó en su llegada al Ministerio. "Gran persona y demasiado joven. Un gran abrazo a toda su familia", ha escrito en redes sociales.

A las condolencias también se han sumado la presidenta del Congreso, Francina Armengol, los ministros Óscar López, Ángel Víctor Torres y Jordi Hereu, así como el president de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa. El Partido Popular también ha trasladado su pésame a la familia y amigos del dirigente socialista.

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El sector de la vivienda y la construcción ensalza su legado

Diversas entidades vinculadas al ámbito de la vivienda y la construcción, entre ellas la Asociación de Promotores y Constructores de España (APCEspaña), la Entidad Estatal de Vivienda (Casa 47) y el Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España, han lamentado igualmente el fallecimiento de David Lucas.

APCEspaña ha destacado que fue "un servidor público comprometido", dedicado a mejorar las políticas de vivienda, mientras que su presidente, Xavier Vilajoana, ha resaltado "su capacidad de escucha y su firme voluntad de alcanzar acuerdos".

El Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España ha subrayado su disposición permanente al diálogo y al trabajo conjunto en favor del interés general, mientras que Casa 47 ha puesto en valor su vocación de servicio público y su compromiso con el derecho a la vivienda. La Confederación Española de Transporte de Mercancías, la Confederación Nacional de la Construcción y el gestor de navegación aérea Enaire, del que David Lucas fue expresidente durante su etapa como secretario de Estado de Transportes, también han trasladado sus condolencias y han destacado su trayectoria al servicio de las instituciones públicas.