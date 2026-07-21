Zapatero contra las cuerdas: el 'efecto Aldama' sí hacer tirar de la manta

Joaquim Bosch, magistrado: "No basta con admitir hay que presentar elementos probatorios que puedan llevar a facilitar a que haya condenas".

El socio de Zapatero asegura que el expresidente "marcaba los pasos" y admite una comisión por el rescate de Plus Ultra

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El caso Zapatero da un giro que deja contra las cuerdas al expresidente. Tres imputados han dado un paso y le ha señalado echando por tierra gran parte de su defensa hasta este momento: que él no tuvo nada que ver con Plus Ultra, que no intermedió en su rescate y que no tenía nada que ver con la empresa de su socio Julito Martínez. Pero el socio del expresidente y los directivos de Plus Ultra, Martínez Sola y Roberto Roselli y también la propia Plus Ultra dicen lo contrario. Lo hacen, además, justo después de ver cómo en otro caso de corrupción, la colaboración, ha salvado de la cárcel a Víctor de Aldama.

Las palabras de Aldama de hace un mes al librarse de la cárcel en el caso mascarillas gracias a su colaboración con la justicia han surtido efecto: "Estoy satisfecho con la sentencia y espero que los que vengan detrás colaboren".

Como señala Joaquim Bosch, magistrado, "el trato jurírido que se le dio a Aldama con un atenuante que redujo mucho su condena, sin duda, es un precedente muy importante para todas las causas futuras y para el caso Zapatero". Ahora estas palabras adquieren mucho sentido con la nueva deriva del caso Zapatero y los escritos de colaboración enviados ayer al juez, casi a la misma hora, y justo un día antes de la declaración de Julito Martínez. "Que se presenten varios escritos de forma conjunta muestra una estrategia común de defensa".

A Zapatero no solo le señala su supuesto testaferro, de forma simultánea Martínez Sola y Roselli, los dos directivos de Plus Ultra reconocen la intervención del expresidente en el rescate a cambio de una comisión de más de medio millón de euros.

Martínez Sola reconoce que "buscamos la mediación de Zapatero para no solicitar la ayuda a puerta fría y construimos el contrato del 1% que eufemísiticamente llamamos de acompañamiento

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Pero para tener un trato más favorable no basta con palabras, hay que ver en qué se concreta esa voluntad de colaboración: "No basta con admitir hay que presentar elementos probatorios que puedan llevar a facilitar a que haya condenas". Además de autoinculparse, pues, hay que presentar pruebas y quién más aporte a la causa reducciones podrá tener en su condena.

Julito Martínez, el presunto testaferro de Zapatero, apunta a su exjefe y amigo

Considerado por los investigadores como el "lugarteniente principal y figura visible" de una trama de influencias para conseguir el rescate de Plus Ultra, Martínez ha comparecido este martes en la Audiencia Nacional durante unas cuatro horas tras prometer en un escrito "colaborar" en la causa.

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Un escrito que Martínez, con quien Zapatero reconoció tener una relación de amistad, ha ratificado ante el juez José Luis Calama, a quien ha confirmado el cobro del 1 % del préstamo público (unos 530.000 euros), abonado por la aerolínea en diferentes plazos a lo largo de varios años, tras conseguir la ayuda.

Y aunque no ha precisado el reparto de esa ganancia, calificada como "comisión de éxito" y no mordida -un término que él identifica como venezolano-, ha dicho que el exlíder socialista le pidió que se cobrase a través de diferentes empresas y en diferido debido a la presión mediática sobre el préstamo, de acuerdo a las fuentes.

El juez sospecha que Zapatero habría dado instrucciones para crear una sociedad en Dubai que podría haber servido de vehículo para el cobro de esa cantidad, pero Martínez ha explicado que dicha empresa no se llegó a constituir, y que fue un asunto que se abordó en una comida en la que el expresidente estaba presente. Un encuentro que Zapatero dijo no recordar.

Tras afirmar en su escrito que era Zapatero quien "lideraba" la empresa de asesoría Análisis Relevante -administrada por Martínez-, este empresario ha vuelto a señalar al expresidente como la persona que captaba los clientes: primero Plus Ultra y luego otras tres empresas.

Fue el expresidente del Gobierno quien, según Martínez, le puso en contacto con la aerolínea y le transmitió sus necesidades de financiación, aunque ha negado saber si llegó a hacer alguna gestión concreta para que consiguiese la ayuda pública en 2021, como también ha negado conocer a nadie de la SEPI.

De acuerdo a su relato, él solo intermediaba entre la empresa y el expresidente, momento en el que el juez ha limitado su papel al de "correveidile", apuntan las fuentes. Martínez ha confirmado de nuevo que fue Zapatero quien le adelantó que Plus Ultra recibiría dicho préstamo unos diez días antes de aprobarlo el Consejo de Ministros, según las fuentes.

Pagos a las hijas de Zapatero por no hacer nada desde 2022

Según Martínez, Zapatero era el único consultor de su empresa y, como expresidente, tenía muy buena agenda y muchos estaban interesados en conocer su opinión, especialmente apreciada en asuntos de Latinoamérica. Los informes de asesoría que elaboraban eran reales, si bien buscaban más bien atraer clientes, sin aportar valor añadido, ha reconocido, según las fuentes.

Sobre la contratación de la empresa de las hijas de Zapatero, What The Fav, ha señalado que comenzó a pagarles por maquetar informes de su consultora, si bien a partir de 2022 siguió haciéndolo por no hacer nada, dado que el sistema de contratación era una iguala (un acuerdo de prestación de servicios profesionales donde el cliente paga una cuota fija periódica (generalmente mensual) a cambio de asistencia continua.

Las hijas de Zapatero, Alba y Laura, están también imputadas, pero el juez aún no las ha citado, lo que podría producirse ya en septiembre, según las fuentes.

Delcy Rodríguez de interlocutora en Venezuela

El empresario ha admitido cobros de la aerolínea Plus Ultra por otros trabajos que él realizó a título personal en Venezuela en relación a gestiones con la administración pública de ese país. Ha explicado que viajó en varias ocasiones a Venezuela con el expresidente, quien le proporcionó una serie de contactos, entre ellos el de la actual presidenta interina, Delcy Rodríguez, a quien Martínez ha identificado como su interlocutora en el país, con quien tenía muy buena relación.

Los 286.070 euros hallados en su casa

Al ser detenido en diciembre, la Policía intervino a Martínez 286.070 euros en metálico repartidos en bolsas, cajas y cajones y hasta en un neceser y un radiador, además de nueve relojes y catorce móviles. El empresario vincula este dinero a operaciones inmobiliarias ajenas a la causa, si bien, ante el juez no ha sabido detallar qué tipo de operaciones, aunque sí ha admitido que se trataba de dinero negro.