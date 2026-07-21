Compartir







La Selección española ha conquistado el Mundial 2026 y ha desatado una ola de celebraciones que ha recorrido el país. Tras proclamarse campeona, el equipo fue recibido por miles de aficionados en las calles de Madrid, además de mantener los encuentros institucionales con los reyes y el presidente del Gobierno. El periodista Manu Carreño ha compartido en 'La Mirada Crítica' sus impresiones sobre el ambiente vivido junto al equipo durante el torneo y tras la victoria del título.

Carreño ha asegurado que la experiencia de acompañar a la selección ha sido “una sensación estupenda, buenísima” y ha reconocido que el deseo de conquistar el campeonato ha estado acompañado por otra motivación. “Las ganas que teníamos todos de que ganase España y de que perdiese Argentina, eran enormes”, ha explicado. El periodista ha insistido en que el sentimiento ha sido diferente al vivido ante otros rivales y ha señalado que: "Con Francia queríamos que ganase España, pero con Argentina queríamos que ganase España y que perdiese Argentina”. Sobre la celebración en el vestuario, ha comentado que ha habido “la habitual en estos casos” y la ha definido como “una fiesta comedida aunque a la altura de un campeonato del mundo”.

Manu Carreño: “Ahora ya somos una potencia futbolística y todo el mundo cuando juega con España ya sabe que es una candidata a ganar”

El director de 'El Larguero' también ha restado importancia a que algunos futbolistas no hayan destacado por su faceta más festiva y a defendido que: “No son los mejores showman del mundo, pues chicos, es que no les pagan por eso, les pagan por jugar al fútbol. Lo hacen muy bien y que sigan ganando”. También ha recordado el percance que casi deja a Joan Capdevila, jugador de la selección española de 2010, sin ir a la final junto al resto de sus compañeros: “En un día le hicieron la ESTA”. Siempre ha habido clases.”

Por último, Carreño ha resaltado la dimensión que este éxito, conseguido por la selección española, supone y lo ha relacionado con la evolución del fútbol nacional en las últimas décadas. El periodista ha recordado que: "He tenido la suerte de estar en los grandes triunfos de 2008, 2010, 2012, 2024. Ahora en este Mundial, se ha consolidado una trayectoria que ha cambiado el estatus de España". “Ahora ya somos una potencia futbolística y todo el mundo cuando juega con España ya sabe que es una candidata a ganar”, ha destacado. Además, ha subrayado que “ya no somos los pupas, como éramos un poco antes”, porque el equipo español ha conseguido consolidarse entre las grandes selecciones del panorama internacional.