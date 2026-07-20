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España ha conquistado su segundo Mundial de fútbol tras imponerse a Argentina en una final disputada ayer que necesitó 120 minutos para el triunfo español. El encuentro, marcado por la tensión, terminó con un gol decisivo de Ferran Torres en la prórroga que dio a la selección el título 16 años después del conseguido en Sudáfrica. En la apertura de 'La Mirada Crítica', Ana Terradillos ha celebrado el éxito con entusiasmo y ha afirmado que: "Somos campeones del mundo". La presentadora también ha destacado que: "La copa ya está en Nueva York rumbo a España tras un partido difícil por el juego de Argentina". Además ha subrayado que el combinado albiceleste "jugó rezagada en la defensa para forzar una tanda de penaltis que afortunadamente no llegó". Por otro lado, la presentadora ha asegurado que es más que necesario reconocer el mérito del equipo y, sobre todo, el mérito de Luis de la Fuente.

Terradillos ha defendido que el triunfo ha trascendido el ámbito deportivo al convertir a la selección en un símbolo de unidad. "Las dos estrellas que ya luce la Roja iluminan la mejor España", ha afirmado. También ha añadido que: "Españoles de múltiples orígenes y diferente condición se ven representados por un equipo capitaneado por Luis de la Fuente". La periodista también ha elogiado el estilo del conjunto nacional al señalar que "han jugado con valentía, con audacia y con mucha humildad". Sobre el autor del tanto decisivo, ha asegurado que "Ferran de mi vida se ha convertido en el nuevo Iniesta" y ha sostenido que su gol ha unido a todos los españoles en un solo grito. Asimismo, ha resaltado el relevo generacional encabezado por Lamine Yamal, considerando que esta generación ha tomado el testigo de las grandes figuras del fútbol mundial.

Ana Terradillos: "España ha logrado su segunda estrella mundial, de la imagen de 2010 a la de ayer han pasado 16 años; de Iker a Rodri, de Iniesta a Ferran Torres"

La presentadora también ha puesto el foco en el simbolismo institucional de la final y en la repercusión internacional del campeonato. "Arriba, en el palco, el otro partido se ha jugado con diplomacia vaticana", ha comentado, antes de recordar que el presidente americano ha tenido que entregar la Copa y hacerse la foto con los jugadores españoles. Para Terradillos, "la historia nos ha enseñado que el deporte es un puente cuando la diplomacia choca contra un muro imposible de atravesar". Finalmente, ha felicitado al equipo con un mensaje rotundo: "Enhorabuena a un equipo, enhorabuena a un país que nunca dejó de creer". También ha recordado que: "España ha logrado su segunda estrella mundial, de la imagen de 2010 a la de ayer han pasado 16 años; de Iker a Rodri, de Iniesta a Ferran Torres", culminando una noche histórica para el fútbol español.