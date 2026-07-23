Fue el pasado 14 de julio cuando la mayoría absoluta que conforman PP, Vox, Junts y UPN dio al traste con los objetivos de déficit en una primera votación

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El Pleno del Congreso ha tumbado este jueves por segunda vez la senda de déficit y los objetivos de estabilidad presupuestaria que el Gobierno había planteado para los Presupuestos de 2027, lo que provocará que el Ejecutivo continúe con la presentación de las cuentas públicas con una hoja de ruta fiscal más estricta para las comunidades autónomas.

Fue el pasado 14 de julio cuando la mayoría absoluta que conforman PP, Vox, Junts y UPN dio al traste con los objetivos de déficit en una primera votación en la que se abstuvieron Podemos y la diputada de Compromís integrada en el Grupo Mixto, Águeda Mico.

Tras esa derrota, el Gobierno volvió a aprobar este martes en Consejo de Ministros la misma senda de estabilidad y la remitió de nuevo al Congreso para un segundo intento, pero ha vuelto a fracasar.

El intento de Arcadi Espada por salvar la votación

La senda planteada por el Ejecutivo fijaba el déficit del conjunto de Administraciones Públicas en el 1,8% del PIB para el próximo año, 1,6% en 2028 y el 1,5% en 2029. De este conjunto, la mayor parte del déficit la asumirá la Administración Central, con el 1,5%, 1,4% y 1,3% para el periodo 2027-2029.

De su lado, en la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera se dio luz verde, pese al voto en contra de los consejeros del PP, a que las comunidades tengan un objetivo de déficit del 0,1%.

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Durante el debate de la senda, el ministro de Hacienda, Arcadi España, ha apuntado que si se tumbaban los objetivos planteados por el Gobierno las comunidades autónomas dejarán de acceder a 5.849 millones de euros de margen adicional. "Hoy tienen una nueva oportunidad para decidir, espero que hayan reflexionado y que no opten por el bloqueo, sino por la construcción y obtener más recursos para el conjunto de comunidades autónomas", ha apuntado el ministro.

Tal como se preveía, los comentarios del ministro no han surtido efecto y los objetivos se han vuelto a tumbar con los mismos votos. El Gobierno ya ha venido avisando que continuará la tramitación de los Presupuestos de 2027 con una hoja de ruta fiscal más restrictiva con las autonomías, pero que cumplirá con los márgenes fiscales que impone la Unión Europea.

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El objetivo del Gobierno es comenzar las negociaciones sobre los Presupuestos de 2027 con los grupos parlamentarios una vez los tenga atados en el seno del Ejecutivo, con el foco en poder presentar el proyecto a la vuelta del verano.