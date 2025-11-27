La senda de déficit ha sido rechazada con 178 votos en contra de PP, Vox, UPN y Junts

MadridEl Congreso rechaza la senda de estabilidad. De nada han servido las peticiones previas de la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, reclamando “altura de miras” a la oposición para aprobarla. Tampoco parecen haberlo hecho sus advertencias al apuntar que si la senda se rechaza en dos ocasiones las comunidades autónomas tendrán que cerrar en equilibrio, con lo que perderán una décima de margen que cifra en 5.485 millones de euros en el periodo 2026-2028. Los diputados, en esta votación, han apostado por tumbarla y ahora, en consecuencia, ello obligará al Ejecutivo a aprobar unos nuevos objetivos de déficit y deuda en el plazo de un mes.

Concretamente, la senda de estabilidad ha sido rechazada con 178 votos en contra –PP, Vox, Junts y UPN–, 164 a favor y 5 abstenciones -Podemos y la diputada de Compromís Àgueda Micó-, a pesar de que la vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, había pedido el apoyo de la Cámara por "sensatez y sentido común".

El rechazo a la senda de estabilidad, con el ‘no’ de Junts

La votación de la senda de estabilidad 2026-2028 es el paso previo fundamental para la elaboración de los presupuestos del próximo año. Por eso, tras el resultado en contra de hoy, desde la oposición ha sido el propio líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, quien ha denunciado que el Gobierno está en un “bloqueo absoluto” al permanecer sin presupuestos generales del Estado y con “una agenda judicial sin precedentes”, según ha aseverado entre las críticas de los socialistas y sus socios. Desde el Ejecutivo liderado por Pedro Sánchez, de hecho, inciden en el gran perjuicio económico para las comunidades autónomas.

“Cuando el autobús o el metro lleguen diez minutos tarde, acuérdate de Feijóo”, anuncia el PSOE en un tuit, en el que aseveran que al presidente del PP “le importa más su puesto que tu médico, tu transporte público o la guardería pública de tu hijo”.

Frente a ello, los socialistas reiteran que “el Gobierno insiste en una senda de déficit que da a las comunidades autónomas los mayores recursos de su historia”, aseverando que “el 'no' de Feijóo no frena a Sánchez”. “Volveremos a presentar una senda de estabilidad buena para España”, afirman.

Cinco intentos fallidos en la legislatura para la senda de déficit

Con esta ocasión, ya son cinco las veces que el Gobierno ha intentado en esta legislatura aprobar esta senda de déficit y no lo ha conseguido, bien sea porque el PP la ha tumbado en el Senado o porque Junts se ha desmarcado del bloque de investidura y la ha rechazado en el Congreso.

Ahora, el Ministerio de Hacienda volverá a llevar la misma senda en próximas fechas, y si se vuelve a rechazar, el Ejecutivo seguirá adelante con la presentación de Presupuestos de 2026 utilizando la senda de estabilidad que remitió a la Comisión Europea en 2023 en el marco del programa de estabilidad.

Esa vía ya fue avalada por la Abogacía del Estado cuando el Senado tumbó los objetivos de estabilidad hasta en dos ocasiones en 2024 y los devolvió al Consejo de Ministros. Eso sí, la senda alternativa supone conceder menos capacidad de gasto a las autonomías.

En este escenario, la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, espera poder presentar el proyecto de Presupuestos de 2026 en el Congreso a principios o mediados del primer trimestre del año que viene, de manera que las cuentas públicas pudieran estar aprobadas a lo largo del mes de abril o mayo.

Los objetivos de estabilidad presentados por el Gobierno y rechazados por la Cámara Baja planteaban reducir el déficit del conjunto de Administraciones Públicas desde el 2,1% en 2026, al 1,8% en 2027 y al 1,6% en 2028. Por subsectores, se fijaba un déficit del 0,1% del PIB para las comunidades autónomas los años 2026, 2027 y 2028, al tiempo que se marcaba la estabilidad presupuestaria como objetivo para los ayuntamientos en ese periodo.

Para la Administración General del Estado el déficit era del 1,8% en 2026, el 1,5% en 2027 y el 1,4% en 2028; mientras que la Seguridad Social tenía marcado un déficit del 0,2% en 2026 y 2027 y del 0,1% para 2028. De su lado, se proponía un 'techo de gasto' récord de 216.177 millones de euros en 2026.