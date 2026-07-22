Insiste en que, tras intercambiar mensajes con la exmilitante en los que esta le ofrecía información, la derivó a Santos Cerdán

Santos Cerdán, sobre el caso Leire: "Es escandaloso que el trabajo se confunda con una trama, no hice nada ilegal"

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MadridCristina Narbona, presidenta del PSOE, ha asegurado este miércoles que desconocía la supuesta trama del caso Leire, al tiempo en que ha insistido en que tras intercambiar mensajes con la exmilitante en los que esta le ofrecía información, la derivó al entonces secretario de Organización socialista, Santos Cerdán.

"Para mí, cuando ella hablaba de información, yo pensaba que se refería a hechos que no se conocieran, pero nada que ver con aquello que está siendo objeto de investigación", ha asegurado Narbona en su comparecencia en la comisión de investigación del caso Koldo del Senado.

Cristina Narbona niega ser la "madrina" de Leire Díez y que tuvieran una "amistad"

La presidenta del PSOE ha reconocido haber tenido una relación de "carácter profesional" con Díez desde 2017, pero igualmente ha negado que tuvieran una "amistad" ni haber sido su "madrina".

A ese respecto, ha señalado que se ha tomado cafés y ha comido con ella, –aunque no ha precisado quién más participó en esos encuentros–, pero que no tuvo "ni la menor sospecha de comportamientos inadecuados" por su parte.

"Si la hubiera tenido, hubiera actuado en consecuencia. Yo la consideraba una persona normal que hacía su trabajo y venía a saludarnos como tantas otras personas", ha dicho la socialista, quien ha incidido en que la dirección del partido actual conoció los hechos "a posteriori" de que sucedieran, a través de los informes de la UCO y la información publicada.

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En la misma línea, Narbona también ha negado tener constancia de las reuniones que habría tenido Leire Díez con Santos Cerdán en Ferraz para supuestamente armar un entramado para desestabilizar causas judiciales contra el PSOE y el Gobierno y ha especificado que la remitió a Santos Cerdán en dos ocasiones.

Sobre ello, a preguntas de los senadores María Caballero, de UPN, y Ángel Gordillo, de Vox, la presidenta de los socialistas ha añadido que Cerdán nunca le comunicó que hubiera transmitido información sobre dicha trama al jefe del Ejecutivo y secretario general socialista, Pedro Sánchez.

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Tampoco ella informó a Sánchez, según ha revelado, porque dado que Cerdán "consideraba que no había nada de interés", prefirió "aprovechar el tiempo con el presidente" para tratar asuntos "con contenido".

Al respecto, Caballero también le ha cuestionado sobre por qué el PSOE no se ha querellado contra Leire Díez y Narbona ha sostenido que el partido no conoce "todos los hechos que pueden estar siendo objeto de investigación" y tomará una decisión al respeto "en su momento, a la vista de evolución de la causa".

Cristina Narbona niega que exista una caja B ni financiación ilegal en el PSOE

Durante su discurso, y ante la comisión, Narbona también ha negado que exista una caja B ni financiación ilegal en el PSOE y ha defendido que han sometido sus cuentas a varias auditorias así como que el partido ha tomado medidas internas para que los supuestos comportamientos del caso Leire y del caso Koldo no se puedan repetir.

No obstante, ha apuntado a que si los comportamientos de estos casos, supuestamente llevados a cabo por Díez, Cerdán y también el exministro José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García, se demuestran, son hechos llevados a cabo por "personas concretas" y no por el partido en su conjunto.

"Si han sucedido, han vulnerado una situación de buena fe y confianza", ha declarado.

Por último, ha señalado también que los contratos del PSOE en estas tramas se hicieron bajo "mandato e indicación" del secretario de Organización, "quien tenía toda la capacidad para hacerlo" sin que el resto del partido tuviera conocimiento.