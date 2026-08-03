Italia y España usan palabras gruesas para descalificar la política migratoria del otro.

'Informativos Telecinco' accede al informe de los servicios de inteligencia en el que se investiga la entrada masiva a Ceuta de miles de personas desde Marruecos

Compartir







Todo apunta a que en la Cumbre de este martes habrá dos países claramente enfrentados: España apelando a la solidaridad, e Italia atizando con el que es su argumento estrella. Pero la realidad es que si comparamos datos, ellos recibien más migrantes en situación irregular que España.

Las cifras son claras: según Frontex, en lo que va de año, por la ruta del Mediterráneo central, la de italia, entre enero y junio han llegado más de 14.000 inmigrantes. Mientras que si sumamos las dos rutas españolas, la del Estrecho de Gibraltar y Canarias son 11.000. Esto en 2026.

Pero si nos fijamos en el año pasado. A Italia llegaron casi el doble de inmigrantes que a nuestro país. Además, Italia devolvió a sus países de origen solo al 26%, mientras que España devolvió a más de la mitad, el 51% gracias a los acuerdos firmados con los países de origen.

Italia, enfadada, defiende que, en el último año han descendido un 55% los desembarcos ilegales en estas costas y desde 2023, un 82%. Y han asegurado que, desde hace tiempo, Lampedusa no es una emergencia.

PUEDE INTERESARTE De los grupos de WhatsApp y los canales en redes sociales a la sentencia del Supremo: el detonante del asalto a Ceuta

El control en los aeropuertos a los pasajeros españoles tras acabar con el tratado de Schengen respecto a España. En el aeropuerto internacional de Roma, una pareja de policías pedía esta mañana los pasaportes a los viajeros de vuelos procedentes de España. Es, de momento, el único pequeño inconveniente que acarrea la suspensión del acuerdo de libre circulación de Schengen por parte del país transalpino, tras lo ocurrido en Ceuta. El jefe de la diplomacia italiana, Antonio Tajani, reconocía que será difícil interceptar con esa medida a migrantes irregulares.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Para el ministro de exteriores español, José Manuel Albares, Italia no ha estado a la altura en este caso. Considera que ya le gustaría al gobierno de Giorgia Meloni resolver la situación en Lampedusa como lo ha hecho España. Y recuerda que nuestro país ha ofrecido su solidaridad en los momentos en que la isla del Mediterráneo se ha visto inundada por personas llegadas en pateras.

El gobierno denuncia también la sincronización de lo que denomina la "Internacional reaccionaria" para amplificar la crisis de Ceuta.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha asegurado este lunes al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, que la crisis migratoria registrada en Ceuta por las llegadas masivas desde Marruecos deja claro que la UE debe "hacer más" en sus fronteras exteriores, para lo cual aboga por una "rigurosa vigilancia" y "barreras físicas cuando sea necesario", y también ha garantizado que la Unión Europea no aceptará ningún intento de utilizar la migración irregular como "instrumento de presión" contra un Estado miembro.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

"Hemos sido firmes al afirmar que la Unión Europea no aceptará entradas ilegales. Tampoco puede aceptar ningún intento de utilizar la migración ilegal como medio para ejercer presión sobre un Estado miembro", sostiene la conservadora alemana en una carta dirigida al presidente del Gobierno a la que ha tenido acceso Europa Press, en la que subraya que la protección de las fronteras del bloque es una "responsabilidad europea compartida" necesaria para "preservar la integridad del espacio Schengen.

Von der Leyen sostiene que la crisis de Ceuta deja claro que la UE debe "hacer más" para fortalecer el control fronterizo en los puntos críticos, con "una vigilancia rigurosa y el uso de barreras físicas cuando sea necesario", y apuesta por redoblar los esfuerzos en prevenir las llegadas irregulares, reforzar la cooperación con terceros países, desarrollar sistemas de alerta temprana, desmantelar las redes de tráfico de migrantes y acelerar los retornos.

"Quiero agradecerle su carta y felicitarle por la rápida gestión de los retornos de quienes entraron ilegalmente en Ceuta desde Marruecos", señala la presidenta comunitaria, que elogia la actuación de las autoridades españolas y marroquíes por impedir movimientos posteriores hacia la Península y el resto de Europa y ofrece apoyo financiero y operativo de la UE, incluido un posible refuerzo de Frontex en el enclave español, así como la asistencia de Europol y de la Agencia de Asilo.

El líder de Reform UK, Nigel Farage, por su parte, ha prometido hoy que si llega al poder utilizará la Armada del Reino Unido para frenar la llegada de migrantes desde las costas francesas. "¿Para qué sirve la Royal Navy si no es para proteger a nuestro país de una invasión?, señala. Vaticina que en quince días dejaría de haber barcos surcando el Canal de la Mancha.