Miedo ante una nueva llegada masiva de migrantes el 15 de agosto: "Poco podemos hacer si cuentan con el apoyo de EEUU e Israel"
Comprobamos cómo se encuentra Ceuta tras volver a una presunta normalidad: "La imagen sobrecoge"
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'La Mirada Crítica' ha entrevistado al analista de inteligencia Fernando Cocho para abordar la posible llegada masiva de inmigrantes a Ceuta el próximo 15 de agosto, después de que diversos perfiles e influencers marroquíes hayan difundido convocatorias a través de las redes sociales. Desde el programa, han advertido: “Hay varios perfiles marroquíes con miles de seguidores que han dado instrucciones para preparar un nuevo asalto a Ceuta”. Además, el trabajo de investigación realizado demuestra que: “Solamente tres palabras han sido necesarias para descubrir una nueva posible invasión de las fronteras españolas: 15 agosto, Ceuta”. Las redes sociales han servido para organizar rutas, localizar personas desaparecidas y amplificar los mensajes mediante cuentas con gran alcance durante la entrada masiva de inmigrantes a las costas de Ceuta.
Fernando Cocho ha restado importancia a la fecha concreta y ha defendido que el problema responde a una estrategia geopolítica más amplia. “Da igual exactamente el 15 de agosto, el 18 de agosto o cualquier otra fecha”. Asimismo, ha asegurado: “Marruecos lo ha hecho cuando le ha interesado, cuando ha visto oportuno generar mayor desgaste emocional, político y geopolítico a España”, ha afirmado el analista.
Durante la entrevista también ha considerado que Estados Unidos e Israel han respaldado diplomáticamente a Marruecos y ha sostenido que la diplomacia española y europea ha mostrado debilidad para afrontar ese escenario. Además, ha insistido en que la respuesta no depende únicamente de los dispositivos de seguridad desplegados en la frontera.
Fernando Cocho, analista en inteligencia: “Marruecos lo ha hecho cuando le ha interesado, cuando ha visto oportuno generar mayor desgaste emocional, político y geopolítico a España”.
Cocho también ha advertido que la presión migratoria sobre Ceuta, Melilla y Canarias se pueden repetir mientras no se hayan modificado las estrategias diplomáticas. El analista ha señalado que: “El problema no ha sido qué hemos podido hacer ahora, sino lo que hemos tenido que hacer antes”. Igualmente, ha manifestado: “La diplomacia europea no ha contado nada ni ha contado para defender los intereses geopolíticos de España”.
Finalmente, ha denunciado que determinados grupos de influencia han favorecido los intereses marroquíes y ha concluido: “No hemos hecho nada ante una situación que ha perjudicado los intereses nacionales”.