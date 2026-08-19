Compartir







Casi un mes después de la entrada masiva de migrantes a Ceuta, la situación sigue siendo extremadamente complicada y que ha dejado y deja víctimas en todas partes. Hannan Alcalde, activista y residente en Ceuta, ha abordado en 'La Mirada Crítica' los aspectos más importantes de esta crisis humanitaria. Alcalde ha asegurado que vive esta situación “con muchísima impotencia” y ha denunciado que "el odio se está apoderando de esta ciudad". Además, ha explicado que ha sufrido “un linchamiento” por defender los derechos humanos de las personas migrantes.

La activista ha reconocido que los ceutíes han sentido miedo ante la llegada masiva de personas, pero ha relacionado ese temor con discursos por parte de los medios que han vinculado durante años la inmigración con la delincuencia. Ha considerado que esa asociación "es xenofobia". Al mismo tiempo, ha admitido que la llegada de miles de personas ha provocado problemas de insalubridad y ha limitado la vida cotidiana de los vecinos. Por ello, ha reclamado "una actuación rápida" y ha rechazado que la solución pase por "una militarización".

Hannan Alcalde, activista y residente en Ceuta: "Parte de la sociedad también se esta aprovechando de la situación vulnerable de las personas"

La situación de los menores y de las mujeres vulnerables también ha ocupado una parte central de la defensa de la activista. Alcalde ha defendido que los menores "deben ser escuchados" y ha reclamado "la máxima protección" para ellos, además de un triaje individualizado de cada caso. Sobre las mujeres, ha denunciado que se hayan producido situaciones de extrema vulnerabilidad y ha afirmado que "se están ofreciendo camas a cambio de relaciones".

Hannan Alcalde defiende que las violaciones confirmadas por la Guardia Civil no son denunciadas y que: "Muchas de las víctimas no han podido reconocer al agresor. Incluso un agresor también es español". La activista también ha señalado que algunas menores han permanecido en la calle y ha reclamado mayores recursos para atenderlas: "Parte de la sociedad también se esta aprovechando de la situación vulnerable de las personas".

En cuanto a la gestión de la crisis, Alcalde ha defendido que el Gobierno central debe dotar a Ceuta de "recursos de emergencia urgentes", pero ha señalado que, es después el Gobierno del PP quien tiene que gestionar esos recursos y, según ha denunciado, "no está haciendo lo suficiente".

Además, ha reclamado más funcionarios, traductores y abogados. Finalmente, ha relacionado la crisis con intereses geopolíticos y ha sostenido que las personas migrantes "han sido utilizadas como armas de guerra". Alcalde ha defendido que "el derecho a migrar es un derecho humano" y que es por ello que se debería revisar cada caso para que quien tenga una orden de regreso a su país que lo haga, y quien no, que tenga una oportunidad de ir al país que necesite.