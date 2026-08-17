Compartir







Rocío Gutiérrez, vecina de Ceuta y periodista, ha denunciado en ‘La Mirada Crítica’ la falta de ayuda y visibilidad que sufre la ciudad ante la presión migratoria. Ha explicado que ahora todos los políticos o mandatarios quieren visitar su tierra pero ha reclamado que para poder opinar de la situación, se debería ir a visitar Ceuta para comprobar la realidad de sus vecinos. La periodista ha asegurado que muchas familias permanecen encerradhttps://www.telecinco.es/noticias/espana/20260805/miedo-nueva-llegada-masiva-migrantes-agosto-ceuta-motivos_18_019888047.htmls en sus casas por miedo a acudir a la playa, al parque o incluso a los supermercados.

Rocío considera que el problema no es nuevo, aunque ahora haya alcanzado una mayor dimensión. Ha afirmado que “esto lleva pasando siempre” y ha criticado que “la gestión me está haciendo absolutamente nefasta por todas las partes”. En su opinión, Gobierno, oposición y Europa han fallado al responder a las necesidades de Ceuta y sus vecinos. También ha lamentado que los problemas cotidianos reciban menos atención porque “no se vende tanto” y “no interesa tanto” contar lo que ocurre realmente en la ciudad.

Rocío Gutiérrez, vecina de Ceuta: "Creo que tanto el Gobierno, como la oposición y como Europa han fallado al responder a las necesidades de Ceuta y sus vecinos"

La vecina ha reclamado mayor solidaridad y protección para una ciudad que, recordó, apenas tiene 18 kilómetros cuadrados. La periodista ha defendido que Ceuta cumple una función estratégica porque “tenemos una función internacional potentísima” y actúa como barrera frente a la presión migratoria procedente de África. Por ello, pide que la frontera esté protegida permanentemente: “mi ciudad tiene que estar blindada siempre”. A su juicio, los ceutíes afrontan una situación excepcional con dignidad y preocupación.

Ante esta situación, Rocío ha pedido al Estado medidas y un estudio especializado sobre las necesidades de la ciudad. Ha propuesto que “venga un equipo de expertos que analice sus dimensiones, la presión migratoria y las instalaciones necesarias para atender la situación". Ha insistido en que la protección de sus ciudad es una responsabilidad atribuida al Estado. La periodista ha cerrado su reflexión con un ejemplo: “Imagínate que mandan a tu pueblo o a tu barrio 65.000 personas” para comprobar cómo reaccionaría cualquier otra comunidad ante una situación semejante.