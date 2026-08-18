Cuca Gamarra, vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP: “España no tiene Gobierno y necesita uno”

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Cuca Gamarra, vicesecretaria de Regeneración Institucional del Partido Popular, ha defendido en una entrevista para 'La Mirada Crítica' la devolución de los migrantes que permanecen en Ceuta tras la llegada masiva registrada hace dos semanas. La dirigente popular ha afirmado que debe actuarse “con las garantías y en el cumplimiento de la ley” y ha sostenido que lo ocurrido constituye “una invasión” y un problema relacionado con “la integridad territorial y la soberanía”. Gamarra ha reclamado un mecanismo rápido para facilitar los retornos.

La dirigente del PP también ha criticado la actuación del Gobierno durante la crisis y ha asegurado que existió “una negación por parte del Gobierno” ante las advertencias previas de los servicios de inteligencia. Además, ha denunciado “un vacío durante 19 días de inacción por parte del Estado” y ha reclamado un refuerzo de medios materiales y humanos para Ceuta. Según Gamarra, “no tenemos datos oficiales de cuántos todavía siguen en la ciudad”, aunque afirmó que “no son menos de 10.000” los migrantes que permanecen allí.

Cuca Gamarra, sobre las cifras de inmigrantes en Ceuta: "No tenemos datos oficiales de cuántos todavía siguen en la ciudad, pero no son menos de 10.000"

Respecto a los menores, Cuca Gamarra ha defendido que Marruecos ha solicitado su regreso y pidió priorizar la dotación de recursos para gestionar su situación. La popular ha señalado que “queda mucho trabajo por delante” y que es necesario determinar “la edad de todos aquellos posibles menores”. Asimismo, ha rechazado las acusaciones de xenofobia realizadas contra el PP y cuestionó la actuación del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al afirmar que “España sufre un ataque de las características de una invasión” y un presidente del Gobierno se debería poner al frente”.

Finalmente, Gamarra ha responsabilizado al Presidente de la situación migratoria y ha reclamado un cambio de política. Ha afirmado que España necesita “una política migratoria responsable” y ha criticado lo que ha calificado como una política de “papeles para todos”. Sobre la posibilidad de una moción de censura, ha asegurado que “España no tiene gobierno y España necesita un gobierno”. La dirigente popular ha añadido que Alberto Núñez Feijóo está dispuesto a asumir “la responsabilidad de gobernar España”, aunque dependerá de que otros partidos faciliten una mayoría suficiente para impulsar la moción.