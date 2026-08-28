Tanto la embajada como los consultados están "preparados para prestar toda la asistencia consular necesaria", subrayan desde Exteriores

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El Ministerio de Asuntos Exteriores ha rebajado a tres los españoles desaparecidos en las devastadoras inundaciones de Nepal, provocadas tras la fuerte crecida de ríos como el Bhotekoshi en el norte de Nepal, cerca de la frontera con Tíbet, en China, tras lo que los expertos atribuyen al colapso de un glaciar.

José Manuel Albares, ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, informó ayer de que al menos había cuatro españoles sin localizar y subrayó que no constan que haya fallecidos españoles, pero pidió a familiares y amigos de ciudadanos que sepan o que hayan estado en la zona siniestrada para que entren en contacto con los teléfonos de emergencia del Ministerio de Asuntos Exteriores, tanto con la Unidad de Emergencia Consular o los servicios centrales en Madrid. No obstante, fuentes del citado departamento ministerial rebajan hoy esa cifra.

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La embajada y el consulado español en Nepal, "preparados para prestar toda la asistencia necesaria"

"Por el momento hay tres españoles desaparecidos", apuntan estas fuentes, señalando que la Embajada de España en Nueva Delhi y el Consulado Honorario de España en Nepal, junto con el Consulado General de España en Pekín siguen "atentamente" la situación y hacen gestiones con las autoridades locales tras el terrible desastre.

De hecho, las fuentes, citadas por Europa Press, precisan que tanto la Embajada como los consultados están "preparados para prestar toda la asistencia consular necesaria".

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La trágica riada en Nepal, con cientos de muertos y desaparecidos

Tras la descomunal riada, que cayó como un tsunami sobre buena parte de la población de las áreas afectadas, arrasó incluso pueblos enteros de forma súbita. Todo ocurrió tan rápido y con tanta fuerza que no hubo tiempo de evacuar. Las autoridades de Nepal han elevado este viernes a casi 470 las víctimas mortales. En concreto, 469, según ha informado en redes sociales la Policía nepalí, que ha ubicado la mayor parte de los cuerpos rescatados en los distritos de Chitwan y Nawalparasi Este: 178 y 110, respectivamente.

Además, ha cifrado en un total de 1.545 personas heridas que han podido ser rescatadas. De ellas, la práctica totalidad se reparten entre los distritos de Nuwakit (898) y Rasuwa (644). También ha señalado que 28 agentes siguen desaparecidos, mientras casi 4.350 permanecen desplegados en las zonas afectadas.