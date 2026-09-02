La Policía Nacional habría informado a la jueza de la Audiencia Nacional María Tardón que instruye el caso.

El director de la Policía traslada a Marlaska que "no hay informe alguno" que culpe a Marruecos de la crisis de Ceuta

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La Policía Nacional habría informado a la jueza de la Audiencia Nacional María Tardón, que investiga la entrada masiva desde Marruecos a Ceuta los días 30 y 31 de julio, de que esta fue guiada por gendarmes marroquíes a las órdenes de agentes de paisano con un fin distinto al migratorio, según informa el diario digital El Español.

Según este diario, el CENIF, la unidad de inteligencia de la Comisaría de Extranjería, habría comunicado a la jueza "que fue un proceso planificado para colapsar el sistema de control fronterizo y eliminar la capacidad de respuesta de España". Añade que "el perfil de los invasores fue distinto en cada una de las dos fases del incidente y los agentes de Marruecos monitorizaron la ejecución en el terreno". El informe, según El Español, "vincula estrechamente la operación con la reivindicación territorial de Rabat sobre las ciudades españolas de Ceuta y Melilla".

A pesar de que la causa no está bajo secreto de sumario, la magistrada pidió al cuerpo que ese informe permaneciese unicamente en el ambito judicial. Que su contenido no fuese compartido a otras instituciones como el Ministerio del Interior.

El Ministerio del Interior pidió explicaciones al director general de la Policía Nacional, Francisco Pardo, que ya ha transmitido al ministro Fernando Grande-Marlaska que "no existe informe policial alguno que atribuya a las Fuerzas de Seguridad marroquíes la planificación o ejecución de los sucedido los días 30 y 31 de julio en Ceuta".

Además, ha rebajado a una "alerta de riesgo frecuente" el aviso Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CENIF) del 29 de julio, ya que "no incluyó alusión alguna a una posible entrada masiva el día siguiente".

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Según ha informado el Ministerio del Interior en un comunicado, la jueza de la Audiencia Nacional María Tardón ha autorizado este miércoles al equipo investigador a dar acceso a sus superiores a dicho informe, hasta ahora secreto.

Interior ha apuntado que, solicitados informes al respecto a la comisarías generales de Información y de Extranjería y Fronteras, el director general de la Policía ha comunicado al ministro del Interior que "no existe informe policial alguno que atribuya a las Fuerzas de Seguridad marroquíes la planificación o ejecución de los sucedido los días 30 y 31 de julio en Ceuta".

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La información la ha recabado el director de la Policía en respuesta a la petición de información formulada esta mañana por el ministro sobre un "supuesto informe policial" --ha dicho Interior-- que atribuye a las Fuerzas de Seguridad marroquíes la responsabilidad de lo ocurrido en Ceuta, en alusión al informe del Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CENIF).

Francisco Pardo también ha explicado al ministro del Interior que la juez de la Audiencia Nacional que instruye el proceso penal dio órdenes a los investigadores de no facilitar a sus superiores "información alguna" sobre la elaboración y contenido de dicho informe, por lo que el director general de la Policía no tuvo conocimiento previo del mismo.

Respecto al aviso que el CENIF remitió el 29 de julio a los puestos fronterizos, el director general de la Policía ha explicado que se trató de una "alerta de riesgo frecuente que no incluyó alusión alguna a una posible entrada masiva el día siguiente".