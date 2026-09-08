Lluís Tovar 08 SEP 2026 - 21:55h.

Vivas pìde a Bruselas que reconozca un estatus especial para Ceuta y Melilla

La reunión de Felipe VI con Margarita Robles y autoridades militares para analizar la situación de Ceuta

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"Tiene que haber un antes y un después en Ceuta y Europa debe implicarse". Vivas no se ha mordido la lengua en Bruselas donde ha señalado directamente a Marruecos como culpable de la situación de emergencia que hoy vive Ceuta.

De todo lo que está ocurriendo en Ceuta ha dado hoy cuenta el presidente Juan Jesús Vivas en Bruselas donde ha denunciado la participación de Marruecos en la invasión. Su visita estaba prevista desde hace días y José Manuel Albares, ministro de Exteriores, ha contraprogramado hoy con un viaje con reuniones calcadas que no estaba previsto y con una agenda muy similar.

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Aunque antes ha dado una entrevista en la que ha advertido de que las declaraciones reivindicando Ceuta y Melilla por parte de ministros marroquíes, por mucho que se produzcan en medio de la campaña para las elecciones del 23 de septiembre, "degradan la relación bilateral", al tiempo que ha recalcado que España no hablará "nunca jamás" sobre esta cuestión.

Vivas pìde a Bruselas que reconozca un estatus especial para Ceuta y Melilla

El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, ha reclamado este martes desde Bruselas que la Unión Europea reconozca un estatus especial para Ceuta y Melilla que tenga en cuenta su condición de únicas fronteras terrestres de Europa en África, para garantizar la estabilidad, la seguridad y la prosperidad de ambas ciudades autónomas ante el "hostigamiento" y "acoso y derribo" de Marruecos.

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Vivas ha defendido que este "tratamiento específico" debe tener en cuenta los "condicionantes, dificultades, limitaciones y amenazas" que afrontan Ceuta y Melilla por su situación geográfica, al tiempo que ponga de manifiesto que las fronteras "se deben de respetar".

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"Necesitamos un tratamiento especial que sea una palanca para garantizar la estabilidad, la seguridad y la prosperidad de Ceuta y de Melilla", ha resumido Vivas, que también ha pedido la adaptación del Pacto europeo de Migración y Asilo a la singularidad de ambas ciudades por ser las únicas fronteras terrestres de la Unión Europea en África.

Vivas pide una presencia permanente de la UE en Ceuta

Vivas ha pedido además una presencia "permanente" de la Unión Europea en Ceuta, tanto a través de Frontex en la frontera como de la Agencia Europea de Asilo en materia migratoria, y apoyo financiero comunitario para acometer las infraestructuras necesarias para reforzar el control fronterizo.

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El presidente ceutí ha defendido también que estas inversiones deben permitir que el control de la frontera esté "en manos de España y de Europa, no en manos de un país tercero", al tiempo que ha reclamado financiación europea para hacer frente a la emergencia humanitaria derivada de la crisis, especialmente para la acogida de menores extranjeros no acompañados.

En este contexto, el presidente ceutí ha defendido que Europa mantenga unas relaciones "fructíferas y de colaboración" con Marruecos, pero ha advertido de que esa cooperación debe estar condicionada al respeto de las fronteras y la integridad territorial europea.

"Marruecos, por dos veces, ha utilizado el control fronterizo y ha utilizado la presión migratoria para poner en jaque la integridad territorial de Ceuta, de España y de Europa", ha denunciado Vivas, quien ha considerado que esta situación "no se puede consentir" y exige una respuesta "contundente" de las instituciones europeas.

Así, ha reclamado a la UE que deje claro a Rabat que cualquier política de cooperación "fructífera y beneficiosa" debe partir del "respeto", empezando por las fronteras y la integridad territorial. "Siempre he visto que Marruecos ha tenido una actitud hostil hacia nuestras dos ciudades. Ha pretendido siempre la asfixia económica, ha pretendido siempre el acoso y derribo", ha afirmado, antes de acusar al país vecino de haber conseguido "poner en evidencia que la frontera está en sus manos" y, con ello, también la integridad territorial de Ceuta, España y Europa.

Ceuta "es una olla a presión"

Vivas ha enmarcado estas reivindicaciones en la crisis abierta tras la entrada de 80.000 migrantes los días 30 y 31 de julio, que, según ha advertido, ha dejado a Ceuta en una situación "insostenible" y "al borde del colapso" desde el punto de vista de la seguridad, los servicios públicos, la actividad económica, el empleo y la convivencia.

"Ceuta es una olla a presión que en cualquier momento puede estallar", ha alertado Vivas, quien ha reclamado el apoyo de las instituciones europeas para que la ciudad pueda "volver cuanto antes a la normalidad" después de que el Gobierno de España no haya "estado a la altura de lo que se le exige".

En este sentido, ha reclamado a Bruselas que se implique para lograr el retorno a Marruecos de las personas que entraron de manera irregular y que todavía permanecen en la ciudad, así como que inste al Gobierno de España a poner en marcha "un plan definido de retornos" y establecer "una fecha concreta" para llevarlos a cabo.

La comisaria europea para el Mediterráneo, Dubravka Suica, ha trasladado este martes al presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, la "importancia" de mantener "una cooperación sostenida" entre España, Marruecos y la Unión Europea, después de que ambos hayan mantenido una reunión esta tarde en Bruselas. "Junto con Juan Vivas hoy en Bruselas, he expresado mi plena solidaridad y la de la Comisión con la población de Ceuta tras los durísimos sucesos de este verano. He felicitado a las autoridades, los servicios de emergencia, la sociedad civil y la ciudadanía por gestionar una situación excepcional", ha indicado la comisaria en un mensaje en redes sociales.

En ese sentido, ha sostenido que "Ceuta puede contar con la solidaridad europea" y que ha hablado con Vivas "de la importancia" de unas buenas relaciones con Rabat "para reforzar la gestión de fronteras, prevenir travesías ilegales peligrosas, combatir las redes de tráfico de personas y garantizar retornos y reintegraciones efectivos, incluidos los de menores, conforme al Derecho Internacional".

Por su parte, a la salida de la reunión, Vivas ha detallado en declaraciones a los medios que Suica se ha comprometido a "poner cuantos esfuerzos y cuantas capacidades estén a su alcance" para conseguir "la vuelta a la normalidad de Ceuta".

Eso sí, ha añadido que "evidentemente pasa por que Marruecos colabore en los trámites y en los procedimientos necesarios" para llevar a cabo el retorno de "los marroquíes que ahora mismo están en Ceuta" y que entraron el 30 y el 31 de julio "en el menor corto plazo de tiempo posible", tanto en relación con los adultos como en relación con los menores.

Vivas, que también se ha reunido en la capital comunitaria con el comisario de Interior y Migración, Magnus Brunner, y con el equipo del comisario de Defensa, Andrius Kubilius, no ha concretado compromisos del Ejecutivo comunitario sobre la ciudad, pero ha enumerado un total de siete "coincidencias" sobre los próximos pasos.

Entre ellas, la necesidad de que Ceuta vuelva "con urgencia" a la normalidad mediante el retorno "casi inmediato" a Marruecos de las personas que entraron de forma irregular los pasados 30 y 31 de julio y que todavía permanecen en la ciudad.

La tercera coincidencia es que "hay que fortalecer y hay que garantizar el blindaje de nuestra frontera" porque es "la frontera de Europa y de España", y la cuarta que "la frontera tiene que ser respetada por el país vecino" para que haya una "buena relación de cooperación".

Los comisarios y Vivas también ha concluido en aumentar la presencia europeo en Ceuta y Melilla con un mayor despliegue de Frontex y de la Agencia Europea de Asilo, y que la UE debe ayudar a la ciudad a "atender la emergencia humanitaria" en la que ha derivado la crisis.

La séptima es que Europa "tiene que ser ahora más que nunca palanca de cara al futuro de la ciudad", que la crisis debe suponer "un antes y un después", y que el bloque comunitario debe generar "una serie de recursos y de normas" que permitan "el despegue de Ceuta, que permitan y garanticen la seguridad, la estabilidad y la prosperidad de nuestros ciudadanos".