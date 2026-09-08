Alberto Rosa 08 SEP 2026 - 21:03h.

El joven de 28 años se hizo conocido en redes por contar el día a día de su enfermedad y su lucha contra el cáncer de páncreas

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El 5 de junio de 2025, Xisco Quesada recibió el diagnóstico que cambió por completo su vida. Un cáncer de páncreas que acabaría con su vida menos de un año más tarde, el 5 de febrero de 2026. El joven se hizo famoso por divulgar y dar visibilidad a través de sus redes a su enfermedad mostrando cómo era su día a día.

Ahora, su hermano Xavi ha querido recordarle en redes en su primer cumpleaños tras la muerte de su Xisco. Lo ha hecho con una carta que ha publicado en sus redes en formato vídeo, con imágenes muy emotivas de ambos desde muy pequeños hasta los últimos días del influencer y con los hijos que dejó.

"Hoy en mi 26 cumpleaños te escribo esta carta, hermano. Para contarte que seguimos hablando de ti, riéndonos con tus recuerdos y enseñándoles a tus hijos lo grande que era su padre. "Mi primer cumpleaños sin tenerte aquí, pero sintiéndote más cerca que nunca", escribe Quesada en su publicación.

"Aquí abajo te recordamos cada día, pero ¿sabes una de las cosas que más feliz me hace? Estar con tus hijos, porque estamos jugando y de repente me dicen: 'Mira, soy rápido como papi, meto goles como papi'. Y no sabes la sonrisa que me sale cada vez que los escucho, porque ahí me doy cuenta de que para ellos tú también sigues estando", cuenta en el vídeo.

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El hermano pequeño de Xisco cuenta en el vídeo cómo habla a sus sobrinos de su padre y todo lo que preguntan y quieren saber de él. "Tenemos infinidad de fotos y vídeos juntos y cuando se las enseñamos, flipan, se ríen, preguntan, quieren ver más y lo pasan genial viendo a su padre", señala.

"Y quiero que estés tranquilo por eso hermano, porque tus hijos van a crecer sabiendo perfectamente quién era su padre", continúa en el vídeo. Finalmente, Xavi termina el vídeo hablando de las risas que aún resuenan en la familia cuando recuerdan las bromas de Xisco. "Cuando hablamos de ti siempre acaba apareciendo alguna historia, alguna broma o alguna de esas cosas que sólo tú hacías y nos seguimos riendo contigo", señala.

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"Hoy es mi primer cumpleaños sin poder darte un abrazo, pero no es el primer cumpleaños sin ti porque tú sigues aquí y qué orgullo poder decir que eres mi hermano. Te amo", termina el vídeo.