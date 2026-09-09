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Patricia Pardo, presentadora de 'Vamos a Ver', ha respondido a las declaraciones de Pedro Sánchez sobre el dosier elaborado por el Ministerio del Interior que recoge información sobre más de 280 periodistas españoles.

El presidente del Gobierno ha asegurado que desconocía la existencia del documento y ha defendido la independencia de los medios de comunicación. Pedro Sánchez explicó: "Yo no conocía el dossier. El documento me parece poco apropiado. Fue hecho por parte del gabinete de comunicación de Interior. Lo que sí puedo asegurar es que desde el Gobierno garantizamos la autonomía de los medios de comunicación".

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Ante estas palabras, Patricia Pardo ha lanzado una invitación directa al presidente durante el programa 'Vamos a Ver'.

La periodista ha puesto en cuestión la defensa de la autonomía de los medios realizada por Sánchez y ha reclamado que el presidente acuda al programa para abordar públicamente la polémica: "Si el presidente respeta la autonomía de los medios de comunicación, yo le invito a que venga mañana a 'Vamos a Ver".

Sus palabras llegan después de que también se pronunciara el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, que aseguró no tener conocimiento del informe y negó que exista una lista negra de periodistas. Además, Marlaska afirmó que no clasifica a los profesionales de la comunicación en función de su ideología.

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Javier Casqueiro, periodista afectado por el informe: "La idea inicial de este documento era conocer cómo era la imagen del Ministerio de Interior de puertas para fuera"

El origen del dosier se sitúa en 2024, cuando llegó una nueva responsable al gabinete de comunicación del Ministerio del Interior. Según ha explicado en 'Vamos a Ver' Javier Casqueiro, periodista afectado por el informe, la responsable no estaba especializada en este ámbito y quería saber como se veía al Ministerio.

Casqueiro relató que, después de conocerse el contenido del documento, desde el gabinete se pusieron en contacto con él para disculparse: "La idea inicial de este documento era conocer cómo era la imagen del Ministerio de Interior de puertas para fuera".

El documento habría sido elaborado por varias personas del gabinete de comunicación y su contenido ha generado críticas por la información recopilada sobre numerosos profesionales. La polémica se centra ahora en saber el objetivo concreto y el uso que se dio a esos datos, mientras Interior insiste en desvincular al ministro y al presidente de su elaboración.