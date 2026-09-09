La plataforma tiene siete convocatorias abiertas actualmente, aunque la mayor oferta se concentra en las tres provincias de la Comunidad Valenciana

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El nuevo portal de Casa 47 ya está en marcha como punto de acceso a la oferta del parque público estatal de vivienda.

La empresa pública ha estrenado su nuevo portal con una oferta de 638 viviendas repartidas por cinco comunidades. Por ahora, ninguno de los inmuebles está en ciudades como Madrid o Barcelona. Tampoco hay en Andalucía, Castilla-La Mancha o Castilla y León, entre otras. Pero el Gobierno prevé ampliar el parque público en los próximos meses. El presidente, Pedro Sánchez, ha avanzado que "muy pronto" se sumarán unas 1.500 viviendas más. Y el objetivo es que cada trimestre se incorporen más.

José María Raya, economista experto en vivienda: "La distribución de los pisos no es buena porque en las zonas más tensionadas no hay ninguna"

Tras esta nueva polémica que señala al Gobierno, 'La mirada crítica' ha hablado en directo con José María Raya, economista experto en vivienda, que ha analizado esta nueva medida de cara a solucionar el problema de la vivienda en España.

"Voy a comenzar con lo positivo y es que esto no empeora el problema y el eje está bien. Eso sí, la magnitud es una broma y al ritmo de este portal tardaríamos unos 100 años en tener la vivienda social que necesitamos", ha arrancado explicando.

José María Raya ha continuado destacando: "La distribución de los pisos tampoco es buena porque en las zonas más tensionadas como Madrid, Barcelona o Málaga no hay ninguna vivienda. Es verdad que hay problemas en todos los sitios, pero en las áreas metropolitanas es donde es peor".