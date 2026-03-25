'La mirada crítica' ha entrevistado en directo a Miriam Nogueras, portavoz de Junts en el Congreso

Pedro Sánchez reivindica su 'no a la guerra' frente a la posición de Aznar y la "cobardía" de Vox y PP que no condenan el conflicto

Compartir







La portavoz de Junts en el Congreso Miriam Nogueras, ha sido entrevistada por la periodista Ana Terradillos en 'La Mirada Crítica', donde ha asegurado el respaldo de su partido al decreto impulsado por el Gobierno para amenizar las consecuencias de la guerra de Irán, pero con un requisito: la eliminación del IVA para autónomos con ingresos inferiores a 85.000 euros.

Durante la entrevista, Nogueras ha subrayado que espera que el Gobierno cumpla con lo que, según asegura, ya se ha deslizado desde Moncloa.

"Bolaños nos confirmó que habían cogido estas medidas que nosotros habíamos propuesto y las habían recogido", ha asegurado, en referencia a la conversación mantenida con el ministro de la Presidencia tras el registro, el pasado 6 de marzo, de una iniciativa de Junts con propuestas económicas. Entre ellas figuraban rebajas fiscales y medidas de alivio para autónomos.

PUEDE INTERESARTE El motivo por el que algunos alimentos no caducan: cuáles son y cómo reconocerlos

Sin embargo, la dirigente independentista ha denunciado que la quita del IVA no fue incluida finalmente en el decreto, lo que llevó a su grupo a fijar condiciones claras: "Nuestro sí iba vinculado a que el Gobierno se comprometiera a transponer esta ley". En este sentido, ha apelado a la cautela: "Hasta que no está firmado el papel, nada es seguro".

Nogueras ha insistido en la urgencia de aplicar esta medida, recordando que España sigue siendo el único país de la Unión Europea que no ha transpuesto esta directiva. "Hay muchísimos autónomos que no facturan más de 85.000 euros y que necesitan mucho aire", ha señalado, defendiendo que la supresión del IVA sería un alivio inmediato y un incentivo para el emprendimiento.

PUEDE INTERESARTE Bolaños pide al PP apoyar el decreto de rebajas fiscales al compartir muchas medidas, y desoye la deflactación

Críticas a la ley de vivienda: “Se está hundiendo el mercado del alquiler en beneficio del gran tendedor”

Más allá del decreto, Nogueras ha cargado con dureza contra la política de vivienda del Gobierno, denunciando sus efectos en el mercado del alquiler. "Los datos chocan en la cara de quienes defienden estas políticas", ha afirmado, poniendo como ejemplo el caso de Barcelona: "En cinco años la oferta de alquiler ha bajado un 90% y los precios se han disparado un 63%".

Frente a este modelo, ha reivindicado alternativas basadas en el aumento de la oferta y ha citado el caso de Canadá: "Han creado 1.300.000 viviendas nuevas y han disminuido los precios un 21%".

PUEDE INTERESARTE Los expertos coinciden: por qué es mejor pedir ya la prórroga del contrato de alquiler al casero y cómo hacerlo

La portavoz de Junts también ha criticado la ley de vivienda aprobada hace tres años, asegurando que "está hecha para el gran tenedor". A su juicio, la normativa provoca efectos contrarios a los deseados: “Nos están metiendo una cosa, pero el resultado es diferente", ha advertido, subrayando que también perjudica a los pequeños propietarios, que "no van a poder recuperar su vivienda en dos años".

Por último, la portavoz ha descartado alianzas políticas estables con otros partidos: "Nuestra relación con el Partido Popular, el PNV, Bildu o Esquerra es de normalidad parlamentaria", limitándola a "trabajar y sacar cosas adelante, nada más allá de todo esto".