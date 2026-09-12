Jueces para la Democracia y la Unión de Fiscales progresistas piden que el TS resuelva "a la mayor celeridad posible" los recursos

Bolaños cuestiona los argumentos jurídicos del Supremo para privar del voto a nacionalizados por la 'ley de nietos'

Compartir







Jueces para la Democracia y la Unión Progresista de Fiscales han mostrado este sábado su "honda preocupación" por la resolución del Tribunal Supremo de suspender las altas incorporadas al Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) por la vía de la llamada ley de nietos.

El Tribunal Supremo considera que el "incremento extraordinario" del censo electoral de españoles residentes en el extranjero (CERA) por la ley de nietos -408.262 electores desde las elecciones generales de 2023- y una instrucción posterior, genera "un peligro fundado, real y serio de poder afectar gravemente a la objetividad y transparencia del proceso electoral".

PUEDE INTERESARTE El Tribunal Supremo rechaza la medida que pidió el PP ante la incomparecencia de ministros en el Senado este mes por Ceuta

Riesgo de alteración del censo electoral

Por eso, aplican esta medida cautelar -la suspensión de estas nuevas altas- tras detectar un "riesgo de alteración del censo electoral por la vía de un incremento excepcional de la cifra de nuevos inscritos en el CERA, que afecta también a su regularidad jurídica".

Así lo señala el alto tribunal en dos autos en los que acuerda suspender cautelarmente, como pidieron Iustitia Europa y Vox, las altas en este censo de los nacionalizados españoles a partir de esta ley de nietos, que se aplica a los hijos y nietos de los españoles que se exiliaron por la Guerra Civil y la dictadura franquista.

PUEDE INTERESARTE El Supremo establece que el cambio de sexo no tiene efecto retroactivo para anular una condena previa por violencia de género

En un comunicado, ambas asociaciones de jueces y fiscales se alinean con el voto particular discrepante de esta medida cautelar emitido por la magistrada María Alicia Millán Herrandis, que destaca que los recursos interpuestos no se dirigen a las inscripciones en el censo CERA, sino a una decisión de la Junta Electoral Central (JEC), que en julio dijo que no era competente para analizar reclamaciones al respecto.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Por todo, Jueces para la Democracia y la Unión de Fiscales progresistas piden que el Tribunal Supremo resuelva "a la mayor celeridad posible" los recursos y que las administraciones implicadas ofrezcan una "información clara y accesible" a las personas afectadas sobre su situación.

"Hacemos un llamamiento para que el debate público sobre esta cuestión se desarrolle con serenidad, sin convertir el censo electoral ni a las personas afectadas en objeto de confrontación partidista", concluye el comunicado.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Bolaños cuestiona los argumentos jurídicos del Supremo para privar del voto a nacionalizados por la 'ley de nietos'

El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha puesto en cuestión este sábado los argumentos que han llevado al Tribunal Supremo a suspender cautelarmente el derecho a voto de las personas nacionalizadas por la conocida como 'ley de nietos'. "El auto TS privando provisionalmente de voto a miles de compatriotas es muy discutible jurídicamente", ha asegurado.

Lo ha hecho a través de un mensaje en su cuenta de X, recogido por Europa Press, en el que se hace eco del comunicado hecho público por Jueces y Juezas para la Democracia (JJpDD) y la Unión Progresista de Fiscales (UPF), que han denunciado la desproporción de la medida adoptada por el alto tribunal.

"Aquí los argumentos legales de JJpDD y UPF", apunta Bolaños adjuntando el citado comunicado de las dos asociaciones progresistas. Además, el ministro vuelve a pedir "respetuosamente" al Supremo que "resuelva este tema antes de elecciones de 2027" e incide en que "el censo no puede alterarse sin base legal sólida".

El Supremo ha decidido suspender cautelarmente, hasta que emita sentencia, el voto para los que ya han obtenido u obtengan la nacionalidad a través de la disposición de la Ley de Memoria Democrática conocida como 'ley de nietos', salvo que acrediten ser descendientes de exiliados. Estas medidas cautelares se han adoptado al atender las peticiones de Vox y la plataforma Iustitia Europa.