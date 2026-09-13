Iván Sevilla 13 SEP 2026 - 16:18h.

Con vestidos parecidos con realce del color blanco, la princesa y la infanta han asistido por primera vez juntas a la Fórmula 1

El rey Felipe VI y sus hijas disfrutan del GP de España de F1 en Madrid con la ausencia de Letizia en una cita histórica

Compartir







MadridFecha histórica este 13 de septiembre en el estreno de Madring, que también ha sido escenario de la primera foto juntas tras el verano de la princesa Leonor y la infanta Sofía. Ambas han acudido con su padre, Felipe VI.

Al nuevo circuito de la Fórmula 1 montado en la capital española no han faltado numerosos famosos y la heredera al trono ha asistido con su hermana por primera vez a este deporte como parte de su agenda, tras iniciar su andadura universitaria.

Ambas han llegado al Gran Premio a las 13 horas, sonrientes y vistiendo unos looks frescos muy parecidos, con protagonismo para el color blanco. La propia Casa Real ha difundido en redes sociales unas fotografías de la familia en el evento.

Tanto Leonor como Sofía han disfrutado de la experiencia, visitando las instalaciones del circuito, conociendo de cerca algunos coches y saludando a los miembros de la FiA, además de a representantes políticos.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Entre ellos estaba el alcalde de Madrid José Luis Martínez-Almeida y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Siempre acompañadas por el Rey, las hermanas han mostrado su curiosidad por saber más de la Fórmula 1.

Para esta ocasión especial, la Princesa de Asturias ha lucido un top rosa en fruncido en la cintura con unos pantalones palazzo blancos. Mientras que la infanta Sofía ha escogido una camisa estilo boho con unos vaqueros, todo en blanco.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Posible última aparición pública de ambas en unos meses

Posiblemente esta sea la última aparición pública de ambas juntas en unos meses, ya que Leonor se queda en Madrid para sus estudios de Ciencias Políticas en la Universidad Carlos III.

Y su hermana viajará a París para seguir cursando su segundo año de carrera en la capital francesa, tras haber vivido en Lisboa en el primero. Se trata de un plan de estudios rotativo, en tres países, siendo el tercero Berlín.

Recordamos que ella está formándose en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales a través de la institución europea Forward College, cuyos grados están respaldados por la Universidad de Londres.