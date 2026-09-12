La idea es "repatriar antes a todas aquellas personas que no tengan derecho a permanecer en nuestro país, acorde a la ley", ha dicho Ángel Víctor Torres

"Es un proceso muy complejo que implica reconocimiento sanitario, identificación, ver si son vulnerables, víctimas de trata y si piden asilo", explicó ya el ministro Grande-Marlaska

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CeutaEl Gobierno de España está ultimando espacios en Ceuta donde aumentar los triajes a migrantes que entraron en la ciudad autónoma a finales de julio para poder "avanzar en las devoluciones" a Marruecos.

Así lo ha asegurado el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, quien ha presidido una reunión para establecer la apertura de nuevas zonas, mientras han cifrado en 2.100 los niños que hay.

La idea del Ejecutivo es que regresen al país de donde salieron "todas aquellas personas que no tengan derecho a permanecer en nuestro país, acorde a la ley. Cuanto antes estén habilitados estos recursos, antes podrán ser repatriados", ha asegurado.

En su cuenta de X, tras presidir el encuentro telemático como responsable del mando único de la crisis en Ceuta, Torres ha dicho eso después de hablar con otros políticos como la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones Elma Saiz.

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A la reunión ha asistido también el delegado del Gobierno en Ceuta, Miguel Ángel Pérez Triano; la secretaria de Estado de Política Territorial, Miryam Álvarez, y Agustín Torres, secretario general de Coordinación Territorial.

El Gobierno de Ceuta ha señalado que quedaban en la ciudad 13.000 personas, entre adultos y menores, de las que entraron ilegalmente los pasados días 30 y 31 de julio.

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6.000 plazas y 1.120 migrantes con trámites completados

El pasado martes, el ministro reiteró que el Ejecutivo ya había habilitado 3.400 plazas aproximadamente para atender a las personas que quedan en la ciudad y avanzó que en los próximos días se pondrían a disposición más hasta llegar a las 6.000 plazas.

Por su parte, respecto a las labores policiales de reseña y clasificación, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, destacó en Ceuta que 1.120 personas tenían completados estos trámites.

Marlaska subrayó que el triaje "es un proceso muy complejo que implica un reconocimiento sanitario, identificación, ver si son vulnerables, víctimas de trata y también si piden asilo".

Este triaje, en el que actualmente participan 78 policías nacionales, así como 11 efectivos de la Oficina de Asilo y Refugio, es necesario para la repatriación de los migrantes.