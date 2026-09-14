“Durante muchos años, el único mensaje que recibe la gente todos los días desde la tele, desde la radio… es que ser nazi es una opinión más", ha señalado Irene Montero

El Gobierno de Ceuta pide el "desalojo urgente" del asentamiento de migrantes junto a la planta desaladora

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MadridIrene Montero, exministra de Igualdad y eurodiputada de Podemos que recientemente ha anunciado que se someterá a unas primarias abiertas con el objetivo de liderar a la izquierda en las elecciones generales como candidata de su formación, ha cargado hoy contra los “discursos de odio” ante lo ocurrido en Ceuta y ha llegado a vincular a distintos rostros reconocidos de los medios de comunicación con la “extrema derecha”.

Ha sido concretamente durante una entrevista en ‘Hoy por Hoy’ con Aimar Bretos en Cadena SER, donde al tiempo en que se ha referido a su candidatura para los comicios generales de 2027, entre otros, se ha pronunciado también sobre la crisis migratoria defendiendo una respuesta centrada en la acogida y el reparto de migrantes por el territorio “como hicimos con la de Ucrania”.

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Irene Montero señala a Ana Rosa, Pablo Motos, Susanna Griso y Carlos Herrera

"Lo gestionaría como hicimos con la de Ucrania, cuando vinieron muchos más refugiados y refugiadas ucranianas, 350.000. Nadie dijo ni mu. Todo el mundo asumió que esas personas tenían que llegar, que había que acogerlas, que no podían pasar una sola noche en la calle, que no podían pasar un solo día con una comida al día y que era responsabilidad de todas las administraciones que fuesen a diferentes partes del territorio y que estuviesen debidamente acogidos", ha señalado.

“Se ha hecho con 350.000 personas de Ucrania o, en el caso de los venezolanos, 200.000 en un año y ahí no ha habido escándalo", ha defendido Irene Montero, añadiendo: “No se ha hablado de que no cabemos todos, de que son invasores, de que faltan recursos... y los venezolanos se están comprando los barrios más ricos de Madrid”, ha apostillado.

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Frente a ello, ha denunciado: “Durante muchos años, el único mensaje que recibe la gente todos los días desde la tele, desde la radio… es que ser nazi es una opinión más. Ah, lo llaman invasores. Nadie dice: ‘Oye, perdonad, esto es un discurso de odio’. No, no. Te lo reproduce Ana Rosa Quintana, te lo reproduce Susanna Griso, Carlos Herrera, Pablo Motos… Todos los días. Ser de extrema derecha, –tener odio, para no encasillarlo en esta idea de fascistas–, el odio racista, el machismo… parece una opinión más, tan legítima como cualquier otra. Y sin embargo ser de izquierdas es siempre un problema; hacer ruido”, ha recriminado.

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Además, en ese sentido, ha añadido: “Y lamentablemente, en eso, los últimos años también ha contribuido el Partido Socialista cuando decía: ‘Es que el feminismo molesta a mis amigos de 40 y 50 años’. ‘Es que la izquierda… no es el momento de coger la pancarta, es el momento de ser serios’. Si la pancarta es lo más serio que hay para avanzar…”

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Más allá, la eurodiputada de Podemos ha insistido en que España “ha demostrado una capacidad extraordinaria de reacción ante situaciones de crisis migratoria o de crisis de acogida en una situación de emergencia", preguntándose por qué no se hace ahora como con ucranianos o venezolanos: “¿Porque son negros? ¿Porque son moros?”, ha dicho, en declaraciones a la SER en ‘Hoy por Hoy’.