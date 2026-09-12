La exministra de Igualdad ha reivindicado prohibir la compra de viviendas a fondos buitre y bajar precios de los pisos

"Se tiene que dedicar a que haya servicios públicos, a políticas de conciliación, de lucha contra las violencias machistas", ha adelantado Irene Montero sobre su idea política

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MadridLa exministra de Igualdad Irene Montero ha anunciado su determinación de ser candidata a las elecciones generales para abanderar la izquierda y, por ello, se ha comprometido a someterse a unas primarias abiertas en Podemos.

Así lo ha trasladado la eurodiputada durante su intervención en el acto denominado 'Paz, casa, trabajo' convocado por su partido este 12 de septiembre en Madrid y que ha servido como pistoletazo de salida de su candidatura.

Arropada por la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, y también los dirigentes 'morados' Serigne Mbaye y Mar Cambrollé, la exministra ha explicado algunas de las principales líneas de su ideario político.

"Serán unas primarias abiertas a todo el mundo, en las que todo el equipo pueda ser elegido no solo por la gente de Podemos, sino por cualquier persona que quiera participar y a las que se pueda presentar cualquier persona", ha dicho primero.

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Irene Montero ha reafirmado su voluntad de ser el referente electoral de Podemos y de la izquierda alternativa, después de que la formación la postulara como futura candidata en abril del año pasado, con la intención de levantar una izquierda fuerte y no subordinada al PSOE.

Fuentes del partido morado desgranaron a Europa Press que su intención es formar un proyecto nítidamente de izquierdas y lo más amplio posible, sin especificar aún las posibles alianzas que habrá con la sociedad civil y los partidos.

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Frialdad ante la opción de confluir con Sumar

Antes del verano la cúpula de Podemos defendió la posibilidad de un tándem electoral por el portavoz de ERC en el Congreso Gabriel Rufián, tras un acto que compartieron ambos, aunque esa hipotética alianza no cristalizó y la formación dejó claro que no habrá convergencia con fuerzas estatales.

Ahora, Montero volverá a visualizar su intención de comandar a la izquierda alternativa en las próximas elecciones en un contexto donde los partidos en el Gobierno del socio minoritario (Movimiento Sumar, IU, Comuns y Más Madrid) aún carecen de candidato para encabezar la reedición de su coalición.

Los morados han mostrado frialdad ante la posibilidad de confluir con Sumar en las generales tras la ruptura de finales de 2023. El movimiento de celebrar unas primarias abiertas ya fue defendido por Podemos antes de los comicios de aquel año.

No obstante, los 'morados' al final confluyeron en los comicios del 23J con Sumar y otras fuerzas de izquierda, pero con críticas y acusaciones de veto en la lista precisamente a Irene Montero.

Partidos que asuman la "valentía" y el "riesgo"

Por su parte, el exvicepresidente y exlíder de Podemos Pablo Iglesias reflexionó en junio de este año que las primarias abiertas podían ser el elemento central para conformar una candidatura de unidad en la izquierda alternativa.

Aunque sentenció que para ello tenía que haber partidos que asuman la "valentía" y el "riesgo" que implica someterse a esta metodología de elección de candidatos.

En el marco de la 'Fiesta de la Primavera' de Podemos, Iglesias aseguró que la metodología para elegir candidato siempre ha sido el "elefante en la habitación" en la izquierda alternativa, máxime ante las dificultades para "encontrarse a nivel electoral".

En este sentido, expuso que en América Latina hay experiencia en este tipo de primarias que sirven para medir la correlación de fuerzas y movilizar al electorado, pues participar en la confección de una candidatura genera ilusión sobre ella.

Jornada laboral de seis horas y 1.800 euros de SMI

Durante su intervención en el acto de este sábado, Irene Montero ha reivindicado la necesidad de prohibir la compra de viviendas a fondos buitre y bajar precios de los pisos, además de elevar el salario mínimo interprofesional (SMI) a 1.800 euros.

O una jornada laboral de seis horas la día, hasta alcanzar las 30 horas semanales con la que tener tiempo "para uno mismo" y sus allegados. También ha ironizado que se presente como una "locura" decir que tiene que bajar el precio de la energía.

O que se tiene que topar el precio de los alimentos o defender la paz mientras se critica que se dedique el dinero que tendría que ir a sanidad y educación a la compra de armamento.

"La política tiene que volver a lo básico, a que haya servicios públicos, a las políticas de conciliación, de lucha contra las violencias machistas. Qué locura bolivariana decir que si te pones enfermo tiene que haber un buen hospital con profesionales bien remunerados (...)", ha dicho.

"Qué locura decir que cualquier niño o niña tiene derecho a la mejor escuela pública nazca en el barrio que nazca", ha enfatizado para exclamar que las normas del sistema no pueden ir contra la gente y este tiene que cambiar.

Por su parte, Belarra ha ensalzado que Irene Montero es una mujer "valiente" y que "no se vende" a los que "mandan". Es más, ha defendido que lo que hace falta a este país es tener a una "madre luchadora" como ella para ejercer de Presidenta del Gobierno.

Alerta por la "ofensiva racista reaccionaria" tras lo de Ceuta

También ha dicho, con lo que está pasando en Ceuta como telón de fondo, que hay una "ofensiva racista reaccionaria" y que ahora es más necesario que nunca militar en el "antirracismo" y en la defensa de una sociedad diversa, que es precisamente lo que ha dado fortaleza a España.

La líder de Podemos ha pedido no olvidar que España es un país de "exiliados", pese a que ahora se quiera negar el derecho de sufragio de sus nietos, en clara referencia a la decisión del Tribunal Supremo de suspender cautelarmente el voto para las personas ya inscritas en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) que consiguieron la nacionalidad a través de la denominada 'ley de nietos'.

"Fijaos cómo es lo salvaje y violento del fascismo", ha alertado Belarra para alertar de la deshumanización que ve en ciertos sectores hacia el colectivo migrante, proclamando que un menor no acompañado "nunca va a ser un invasor".