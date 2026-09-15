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Un grupo de vecinos de Ceuta continúa este martes una acampada de protesta en la plaza de los Reyes, iniciada ayer con el lema “si nos echáis a nosotros, echad antes a los otros”. La iniciativa está organizada por Emilio Muñoz, un vecino que pretende visibilizar la situación migratoria y reclamar una respuesta de las autoridades.

La protesta reproduce la imagen de otros asentamientos de la ciudad, con tiendas de campaña, sillas, mesas y banderas. Muñoz ha explicado para 'Vamos a Ver" que unas 40 o 50 personas han pasado por la plaza y alrededor de cuatro durmieron allí. El objetivo es aumentar la participación hasta llenar el espacio de tiendas.

Emilio ha afirmado que la acampada continuará hasta obtener una solución y ha señalado que: “El objetivo es aguantar aquí todo lo que sea hasta que nos den una solución”. El organizador ha destacado la ausencia de incidentes durante la primera noche y ha agradecido el comportamiento de los agentes.

Emilio Muñoz ha contado que: “Tenemos que darle las gracias a la fuerza y orden del público, porque en ningún momento nos han puesto un problema”. Según ha relatado, algunos funcionarios se han acercado y han mostrado disposición a colaborar voluntariamente. Los manifestantes esperan que la acampada llame la atención de representantes del Gobierno en sus próximas visitas a Ceuta.

Emilio Muñoz: “Tenemos que darle las gracias a la fuerza y orden del público, porque en ningún momento nos han puesto un problema”

La protesta se desarrolla mientras continúa la llegada y el traslado de migrantes a recursos de acogida de la ciudad. Emilio Muñoz ha asegurado que percibe cansancio, inquietud e inseguridad entre los vecinos y ha defendido que la ciudadanía no debe abandonar la ciudad.

Emilio Muñoz ha resumido su postura afirmando que: “Aquí si te digo que un caballa no se rinde, esa es la frase y te lo digo de corazón y aquí nos van a tener que sacar con los pies por delante”. La acampada sigue activa a esta hora y su organizador mantiene su intención de permanecer en la plaza y aumentar el número de participantes los próximos días.