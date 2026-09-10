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El presidente de la Federación Real Marroquí de Fútbol (FRMF), Fouzi Lekjaa, ha afirmado que la final del Mundial 2030 se disputará en el Gran Estadio Hassan II de Casablanca. La declaración se produce en un momento en que la FIFA aún no ha oficializado qué sedes acogerán los encuentros del torneo, incluido el partido decisivo.

Ante esta sorprendente declaración de Fouzi Lekjaa, 'Vamos a ver' ha hablado en directo con el periodista deportivo Manu Carreño, que ha querido dejar claro que no hay nada oficial y que simplemente son unas declaraciones del presidente de la Federación Real Marroquí de Fútbol: "Conviene aclarar que lo ha dicho en un mitin porque pertenece a un partido político, pero nada de oficialidad y la FIFA no ha dicho nada de nada".

Carreño ha explicado elegido para una final se dice como mucho con un año y miedo de tiempo, plazo que todavía no se cumple.

Lekjaa, que también ejerce como ministro delegado encargado del Presupuesto, realizó estas manifestaciones durante un acto electoral del Partido Autenticidad y Modernidad (PAM) celebrado en Buznika, en las proximidades de Rabat. "La provincia de Benslimán es la que tendrá el honor de organizar la final del Mundial de 2030. El que quiera estar en el próximo gobierno no tiene otra opción que desarrollar la provincia", declaró el responsable federativo entre aplausos de los asistentes.

Organización tripartita sin precedentes

El Mundial 2030 será organizado conjuntamente por España, Portugal y Marruecos, en una candidatura tripartita sin precedentes.