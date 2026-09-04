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La difusión de un vídeo en redes sociales en el que aparece un grupo de inmigrantes manipulando una cría de delfín varada en la playa de El Trampolín, en Ceuta ha provocado indignación entre vecinos y asociaciones. Según testigos, varias personas cogieron al animal, jugaron con él, se lo pasaron entre ellas y llegaron a golpearlo antes de devolverlo al mar tras recibir críticas de quienes presenciaron la escena.

Los medios locales también se hicieron eco de las imágenes, mientras expertos alertaron de otros posibles daños a especies protegidas de la zona. Ante la repercusión de las imágenes, Patricia Pardo expresó indignada este viernes en pleno directo de 'Vamos a ver': “Me vais a perdonar porque ya sé lo que viene de aquí a los próximos días”.

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La presentadora ha cuestionado en 'Vamos a Ver' que el debate se centre principalmente en el animal y ha pedido prestar atención a la situación de los migrantes que permanecen en Ceuta en condiciones de extrema vulnerabilidad. Pardo ha recordado el caso de un niño migrante de ocho años que habría sido encontrado en la calle con hambre, sed y miedo.

Sobre esta situación, Patricia Pardo ha afirmado lo siguiente: “Pongamos el foco en la crisis migratoria, en esa gente que no tiene casa, que de momento no sabe ni dónde va a dormir esta noche”. Además, ha criticado que la polémica pueda contribuir a deshumanizar a quienes se encuentran en una situación desesperada y ha reclamado una mirada más amplia sobre la realidad de Ceuta.

Patricia Pardo defiende la compatibilidad entre proteger los animales y atender a las personas: “No puedo olvidarme de que la gente que hay ahí, hasta el que ha cogido el delfín, es un ser humano y tiene derechos”

Durante el debate también se ha puesto sobre la mesa la situación de los vecinos de Ceuta, que afrontan las consecuencias de la presión migratoria y reclaman soluciones a las instituciones. Pardo ha insistido en que proteger a los animales y atender a las personas no son cuestiones incompatibles, pero ha defendido que debe existir una correcta proporción en la atención mediática.

La periodista ha concluido su intervención recordando que, pese a las acciones que puedan ser criticadas, los migrantes continúan teniendo derechos fundamentales. Así, Pardo ha señalado que: “No puedo olvidarme de que la gente que hay ahí, hasta el que ha cogido el delfín, es un ser humano y tiene derechos”.