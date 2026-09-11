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La situación en Ceuta continúa marcada por la tensión y la incertidumbre. Patricia Pardo ha entrevistado en 'Vamos a Ver' a Julio García, Policía Local, representante sindical y vecino de la ciudad, que también afronta la situación desde su papel como padre.

García ha explicado que la carga para los agentes y los ciudadanos es cada vez mayor: "No vemos tampoco la luz al final del túnel, no sabemos hasta cuándo va a durar esta situación". El agente ha señalado que los policías están trabajando bajo una elevada presión física y mental y ha lamentado que todavía no existan instrucciones claras sobre cómo actuar ante la llegada de migrantes.

Durante la entrevista, García también se ha pronunciado sobre los incendios registrados esta noche en Ceuta y a la detención de un trabajador municipal acusado de provocar uno de ellos. El policía ha rechazado cualquier forma de violencia y ha destacado que los agentes deben actuar siempre conforme a la ley, independientemente del origen o la religión de las personas: "Nosotros no vemos el color de la piel ni la religión, ni si son migrantes o no son migrantes o son nacionales. Nosotros actuamos ante la ley". Además, ha explicado que en poco más de dos días han sido calcinados ocho vehículos, una situación que ha incrementado todavía más la presión sobre los servicios de seguridad de Ceuta.

Julio García, policía local en Ceuta: "Los policías estamos trabajando con dobles turnos y jornadas de hasta 16 horas. Casi no descansamos"

Julio García es padre de un adolescente de 15 años y Patricia Pardo ha mostrado su curiosidad por saber cómo está viviendo la inseguridad. El policía ha reconocido que muchos jóvenes ya no se sienten tranquilos al salir solos y ha contado que algunos padres tienen que acompañarlos incluso para ir al cine.

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Ante esta situación, ha confesado que permite que su hijo lleve un espray de pimienta cuando está solo y ha justificado su decisión diciendo: "Sé que esto le puede traer algún problema, pero yo prefiero que por lo menos cuando no esté conmigo, que es el 90 % de las veces, pueda protegerse con algo". El agente ha reclamado recuperar la convivencia habitual y ha advertido de que los policías están trabajando con dobles turnos y jornadas de hasta 16 horas.