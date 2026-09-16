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‘Vamos a Ver’ ha entrevistado en exclusiva, a Janina White, la mujer británica de origen ruso cuya relación con un comandante español de la OTAN ha provocado una investigación y el regreso del militar a España.

White ha defendido su inocencia: "Todo ha sido como una telenovela mexicana", ha asegurado. También ha denunciado que es "muy fácil poner una etiqueta en una mujer" y que la han llamado "p… espía rusa".

Durante la entrevista, White ha explicado que conoció al comandante en octubre de 2024, después de que él dejara a su esposa en agosto, y su hermano le recomendase una aplicación de citas: "Yo establecí unas normas: le dije que no quería saber nada de su trabajo". Además, ha señalado que tiene familiares en Rusia y que quería volver a Rusia cuando la situación política mejorara: "Exactamente ahora, hace casi un año que mi pareja intentó suicidarse".

Janina White, sobre lo difícil que ha sido para los dos esta realidad: "Exactamente ahora, hace casi un año que mi pareja intentó suicidarse"

White, de 49 años, es abogada y política y tiene doble nacionalidad británica y polaca. Según su versión, durante un viaje a San Petersburgo para visitar a su padre enfermo fue interrogada por un hombre que dijo pertenecer a los servicios secretos rusos sobre su relación con el militar. Las sospechas aumentaron por fotografías junto a Putin o vestida con un uniforme español. White sostiene que sufrió discriminación por su origen ruso británico y ha iniciado procedimientos judiciales contra autoridades británicas.

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El comandante, con más de 35 años en la Armada, estaba destinado en el Mando Marítimo Aliado de la OTAN, en Northwood, al norte de Londres, Reino Unido. Su trabajo incluía supervisar submarinos rusos y rastrear petroleros sancionados. El 12 de diciembre de 2024 tramitó un pase para que White asistiera a un evento navideño y la contrainteligencia detectó un riesgo. La Alianza retiró sus acreditaciones y regresó a España. El 26 de agosto de 2025, ambos volvieron a Northwood con una tercera persona e intentaron acceder sin autorización; fueron rechazados y desalojados.