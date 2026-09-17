Toñi García, vecina de Benetússer que perdió a su marido y a su hija en la DANA, en 'La mirada crítica'

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Una vez más, el inquietante pitido del ES-Alert, que de nuevo llegaba tarde, hacía que los valencianos reviviesen su peor pesadilla y se trasladasen a la DANA que en el año 2024 acabó con la vida de 237 personas.

Toñi García, vecina de Benetússer que perdió a su marido y a su hija en la DANA: "No han servido de nada ni el dinero invertido ni las vidas perdidas"

'La mirada crítica' ha hablado en directo con Toñi García, que perdió a su marido y a su hija en la DANA. Esta vecina de Benetússer, Valencia, uno de los municipios más afectados por las lluvias torrenciales de las últimas horas, cómo llegó ha vivido esta noche de tormentas.

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"Ha sido terrible, otra vez nos vuelve el miedo al cuerpo. Vemos como dos años después, el Gobierno valenciano no ha hecho absolutamente nada y esto ha vuelto a pasar", ha comenzado contándonos.

Toñi ha continuado protestando: "Si llega a llover una hora más, no sé lo que habría pasado. Hemos vuelto a ver todo inundado y el agua con la fuerza como para arrastrar a personas. Es inaudito que esto vuelva a pasar dos años después. Pasó lo mismo con la alerta, que volvió a llegar tarde. Esto es inaguantable. Estamos toda la ciudadanía asustada y temerosa, pendientes los unos de los otros. Vemos que la historia se repite y es inaudito que se permita que estemos así".

"Las calles siguen inundadas, los ascensores, patios y garajes también se han vuelto a mojar. No han servido de nada ni el dinero invertido ni las vidas perdidas. Parece no importar nada y no se habla no de las urbanizaciones hechas en zonas inundables, ni del exceso de coche que tapona las calles...", ha denunciado esta vecina.