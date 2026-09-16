Claudia Barraso 16 SEP 2026 - 23:48h.

Las imágenes que publican algunos usuarios en redes sociales del barranco del Poyo en Paiporta muestra la angustia de muchos de sus vecinos

La Generalitat envía ES-Alert al litoral norte y sur de Valencia y Emergencias establece la situación 1 del Plan Especial de Inundaciones

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El Gobierno de Valencia ha enviado el mensaje Es-Alert donde avisa a los vecinos de diferentes provincias y municipios del elevado riesgo de inundaciones que hay debido a las fuertes lluvias que se están produciendo en territorios como Paiporta, Torrent o Chiva. El que fue considerado como zona cero de la catástrofe que dejó a miles de personas destrozadas, preocupa especialmente por lo rápido que el agua está llenando su barranco.

De hecho, las autoridades no han dudado en decretar la alerta hidrológica, porque aunque todavía el agua no esté amenazando con volver a desbordar aquel barranco donde cientos de personas perdieron la vida, el agua comienza a discurrir rápidamente por su cauce. El Ayuntamiento de València ha reforzado la vigilancia y monitoriza el avance del episodio de fuertes lluvias en toda la ciudad tras la activación, por parte del Centro de Coordinación de Emergencias (CCE), de la preemergencia hidrológica de nivel amarillo en zonas que pueden afectar a las pedanías.

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Las terroríficas imágenes de algunos usuarios en redes sociales

Las primeras imágenes que dejan algunos usuarios en redes sociales recuerdan a aquel fatídico día en el que nadie, o pocos, eran los que se esperaban que pasase tal catástrofe. Los coches han quedado inundados, las vías del tren, las cuales han sido cerradas, ya están completamente cubiertas de agua, dejando a muchas personas sin poder volver por el momento a sus casas. Los vecinos que graban desde sus balcones enseñan cómo el barranco recuerda ese 29 de octubre.

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Cierran el metro y algunas líneas de tren

Las fuertes lluvias han obligado a interrumpir a primera hora de la tarde de este miércoles la circulación en la L1 y L2 y están provocando retrasos en todas las líneas, según informa Metrovalencia. En concreto, en la L1 y L2 la circulación está interrumpida entre las estaciones de Empalme y Bétera y entre Empalme y Llíria, según informa en un mensaje en la red social X.

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Agua saliendo por los enchufes y enseres corriendo por las calles

El agua arrastra muchos enseres e incluso algunos coches empiezan a deslizarse barranco abajo. Algunas fuentes han confirmado que, debido a la fuerza del agua y la cantidad que sigue cayendo, el agua está entrando a algunas casas por los enchufes. Además, hay que tener en cuenta que el sistema de alcantarillado de Paiporta todavía no ha sido restaurado del todo tras la DANA.

Las lluvias provocan el cierre del aeropuerto

Las lluvias han obligado a cerrar, pasadas las 22 horas, el aeropuerto de Valencia, que ha registrado inundaciones, según informa Aena en su cuenta de la red social X. Como consecuencia del cierre del aeropuerto, situado en la localidad de Manises, hasta esa hora se han producido dos desvíos de vuelos, de acuerdo con la misma información. Según informa la Associació Valenciana de Meteorologia, València y su área metropolitana han registrado a última hora de la tarde fuertes precipitaciones y tormentas que han superado en numerosas localidades los 50 litros por metro cuadrado en un breve espacio de tiempo.

Casi 500 incidencias gestionadas

El Centro de Coordinación de Emergencias ha gestionado desde las 14:00 y hasta las 23:00 horas de este miércoles un total de 478 incidentes relacionados con las lluvias en la provincia de Valencia, según ha informado el 112 CV. Los municipios con más incidentes han sido en València capital, con 214; en Torrent, 45; l'Eliana, 22; la Pobla de Vallbona, 16; Moncada, 16 y San Antonio de Benagéber con 14. Las actuaciones más habituales han sido vaciados de agua y filtraciones; incidencias de circulación y daños materiales.