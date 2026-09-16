Las fuertes lluvias y tormentas dejan hasta 85 l/m2 en el área metropolitana de València

La Agencia Estatal de Meteorología mantiene activo desde esta tarde el aviso naranja (peligro importante) en la provincia de Valencia

Descenso de las temperaturas en el norte y tormentas fuertes en el este y Baleares: la Aemet alerta de posibles inundaciones y riadas

Compartir







El episodio de lluvias y tormentas que comienza a atravesar la Comunitat Valenciana está dejando ya algunos aguaceros importantes en puntos de la provincia de Valencia y en concreto del área metropolitana de València, donde han dejado hasta 85 litros por metro cuadrado en L'Eliana, 70 en solo media hora.

Según el Centro de Gestión de Tráfico de Valencia, la intensa lluvia obliga, a última hora de esta tarde, a reducir la velocidad de la circulación en vías como el baipás de València, la CV-35 y las autovías A-3 y A-7, por ahora sin ninguna incidencia destacada o de importancia.

PUEDE INTERESARTE Las temperaturas vuelven a subir este lunes y rozarán los 40 grados en Badajoz, Ourense y zonas de Andalucía

Las fuentes han remarcado que el aumento de la circulación en esas carreteras se debe tanto a la intensidad de algunos aguaceros como a la reducción de la visibilidad para los conductores. Metrovalencia, por su parte, informa de que la lluvia está causando retrasos en las líneas 1 y 2 de metro.

De acuerdo con la Asociación Valenciana de Meteorología (Avamet), se están registrando ya tormentas muy intensas en el sur de Castellón y el norte de Valencia, con rayos y registros de lluvia como los citados 85 l/m2 en L'Eliana-Pinaeta del Cel, 70 de los cuales han caído en apenas media hora, entre las 20:25 y las 20:55 horas.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Otros registros importantes hasta el momento, también reportados desde los medidores de Avamet, son los 59 l/m2 de Chiva, los 56 de Calicanto y Llíria, los 50 de L'Eliana, los 47 de Domeño, los 44 de Riba-roja de Túria, los 38 de Benaguasil, los 37 de La Pobla de Vallbona y los 33 de Montanejos/Alpuente.

La Agencia Estatal de Meteorología mantiene activo desde esta tarde el aviso naranja (peligro importante) en la provincia de Valencia (excepto el litoral sur) y el interior sur de Castellón por precipitación acumulada de 40 litros por metro cuadrado en una hora. Conforme a la previsión de Aemet, en dos o tres horas estas precipitaciones pueden acumular hasta 80 litros por metro cuadrado.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Además, hay aviso amarillo (peligro bajo) en el resto de las provincias de Castellón y Valencia por lluvia de hasta 30 litros en una hora. En las provincias de Castellón y Valencia, para esta tarde se anunciaban tormentas que pueden ir acompañadas de granizo de dos centímetros.