El Monte Tropic, otro frente de la estrategia marroquí sobre el Sáhara y Canarias

Esperanza Calvo 18 SEP 2026 - 21:46h.

La soberanía española de Canarias tiene más de cinco siglos de reconocimiento internacional.

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Las ambiciones de Marruecos llegan también a Canarias. Y el punto más codiciado está en el fondo de mar: Al suroeste del archipiélago, a casi 489 km, se encuentra este enorme volcán submarino, hoy extinguido, llamado Monte Tropic. La base está a 4.000 m de profundidad, tiene una altura de 3km sobre el fondo y sus dimensiones son similares a Lanzarote.

Está más cerca del continente africano, pero forma parte de la prolongación natural submarina del archipiélago canario. Y es importante porque concentra unas 2.600 toneladas de telurio, un metal clave en el desarrollo de las nuevas tecnologías.

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Hay vídeos que llevan años alimentando una misma narrativa en Marruecos: que el Monte Tropic es marroquí. Rabat lo incluye en sus espacios marítimos porque los proyecta desde la costa del Sáhara Occidental, como si fuera territorio propio. Pero ni Naciones Unidas ni España reconocen la soberanía marroquí sobre el Sáhara.

Samuel Morales, consultor en seguridad, asegura que "hay muchas herramientas que Marruecos utiliza por debajo del umbral del conflicto para cuestionar o condicionar la posición española".

En 2014 España argumentó ante Naciones Unidas que el Tropic es una prolongación natural del archipiélago canario. Eso nos daría derechos sobre sus valiosos minerales, pero no sobre las aguas que lo rodean y Marruecos reclama derechos marítimos en la zona.

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Pero la estrategia marroquí sobre el Sáhara va mucho más allá de esta disputa marítima. La propia soberanía de Canarias ha llegado a entrar en la ecuación.

Morales explica que "en diciembre de 2025, Marruecos llega a decir que no cuestionará la soberanía española de Canarias si España apoya su plan sobre el Sáhara Occidental. La soberanía de Canarias nunca ha estado en la mesa, pero al introducir esa narrativa, lo que está haciendo es configurar las conversaciones".

La soberanía española de Canarias tiene más de cinco siglos de reconocimiento internacional.