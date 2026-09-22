La Gendarmería marroquí se entrena en Castillejos para enfrentarse a nuevos intentos de entrada ilegal en Ceuta

El ministro José Manuel Albares se verá con su homólogo marroquí en Nueva York para abordar la crisis de Ceuta

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Tranquilidad aparente a ambos lados de la frontera de Ceuta a pesar de la alerta generada por un nuevo llamamiento para intentar acceder ilegalmente a la ciudad autónoma. El amplio despliegue de efectivos, tanto españoles como marroquíes, resulta evidente a apenas 24 horas de la amenaza de un posible asalto masivo.

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Sexto llamamiento para asaltar ilegalmente Ceuta

Se trata del sexto llamamiento para cruzar a Ceuta desde la entrada masiva registrada los días 30 y 31 de julio, coincidiendo entonces con la Fiesta del Trono en Marruecos. En esta ocasión, quienes pretenden acceder a la ciudad consideran que la celebración de las elecciones marroquíes podría brindar una nueva oportunidad para lograrlo.

Sin embargo, las autoridades de ambos países aseguran estar coordinadas para impedir cualquier intento de entrada. Así lo confirmó el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, quien aseguró haber mantenido contacto con su homólogo marroquí para abordar la situación: “Hoy mismo he estado en contacto con mi homólogo marroquí para que tomen las medidas al respecto y lo que me van trasladando es que por supuesto ellos tomarán las medidas que sean necesarias. Y parece que es así”, afirmó.

A pesar de esta aparente tranquilidad, las fuerzas de seguridad no bajan la guardia. Precisamente este martes por la mañana saltaba la alarma ante la posibilidad de que unos 150 inmigrantes subsaharianos intentaran acceder a Ceuta por la zona de Benzú. Como medida preventiva, se desplegaron efectivos de la Policía Nacional y del Ejército español en el entorno fronterizo. Finalmente, fueron las fuerzas marroquíes las que evitaron el intento de entrada al otro lado de la frontera.

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A esta situación se suma una imagen poco habitual observada hace unos días con un entrenamiento de la Gendarmería marroquí en un escenario que simulaba enfrentarse ante una avalancha en un intento de asalto a Ceuta..